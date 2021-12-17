◎赵娜娜 方姝阳 本报记者 张 强

相晓嘉在不断“走出去”和“引进来”中，将前沿科研思想和科技成果送到部队，又将部队问题需求带回学校反哺教学科研，只为离实战近一点，再近一点。

前不久，国防科技大学智能科学学院研究员相晓嘉来到某战区，讲了一堂关于智能无人作战的课程，700多人在线上线下同时听课。

“一体化联合作战中，无人系统就像在空地海天中布下的天罗地网，不仅可以挡住枪林弹雨，还可以精确打击目标……”相晓嘉的讲课内容丰富多彩，虽然课程长达2个小时，但官兵们听完仍感觉意犹未尽，战区领导也对这次授课赞不绝口。

为了让这堂课含金量十足，相晓嘉着实费了一番心思，提前一周就开始了解需求、搜集资料、制定课程规划、制作解析图……2个小时的课程，他硬是足足准备了200页的素材，只为“高大上”的科研成果能更贴近基层官兵。

教学科研服务部队战力提升

“叮……”教研室的办公电话再次响起。授课刚刚归来，相晓嘉又接到了某基地的授课邀请，每周只能在长沙的工作单位呆两天，其他大部分时间都在外面，这已经成为他的工作常态。

而在他看来，自己就是一名使者，在不断“走出去”和“引进来”中，将前沿科研思想和科技成果送到部队，又将部队问题需求带回学校反哺教学科研，而这一切只为离实战近一点，再近一点。正如他自己所说：“缩短从课堂、实验室到演训一线的距离，我们一直在路上。”

除了高科技专业知识，国防科技大学智能科学学院的科研成果——无人蜂群也作为一道“硬菜”，加入一线部队演练中。

去年，相晓嘉所在团队研发的无人蜂群，与某雷达部队联合开展探测试验时，雷达对蜂群毫无反应，暴露出要地存在防空漏洞。这次试验让部队恍然大悟：在全新作战模式下，常规防护手段急需升级。演练结束后，该单位立即将演习情况上报。

“是我们的科研成果，为部队提升实战化能力提供了有益思路。”相晓嘉说。

如何将院校科研优势转化为部队实战优势，是相晓嘉和团队一直在思考的问题，在学院“服务备战打仗，紧贴部队需求发展军事智能”思想的引领下，相晓嘉还把学院创办的“无人作战研修班”课程体系清单交给了授课部队。“你们对哪些课感兴趣，我们就送课上门。”他说。

每一次授课，都如同一次播种。近年来，他们将科技创新的星星之火播撒在基层部队所在的海岛、戈壁、高原……

把基层实践经验带回课堂

“服务部队战斗力提升，把部队的实际问题、发展态势，实践经验带回学校，带到学员中间，这是军校教员应当履行的义务之一。”对于教学科研双肩挑的相晓嘉来说，“走出去”正好“无缝对接”教学科研工作。

一次，授课之余与基层部队的毕业学员交流座谈时，相晓嘉发现，学员从课堂上学到的是无形知识，刚下部队面对演训场上的有形装备，他们往往“摸不着头脑”。回校后，他将问题一一收集整理，重新修改优化本科课程“无人机任务规划”的课件。

一次“航线规划”的实践课上，学员们使用自己设计的规划算法进行航线计算。而相晓嘉却有意参考部队的防御模式，为任务区域布下了“天罗地网”式的各类防御。没有及时调整搜索策略的学员们，让无人机一头冲进了防御圈……“在战场上，你们的无人机已经被摧毁了。”相晓嘉对学员们说。

虽然不能将实际的武器装备带入课堂，但以这种“身临其境”的实践课方式切入课程，也能让学员更深入了解无人机作战运用方法。

“课堂教学不能脱离实际，作为未来的一线带兵人，学员既要通晓科技原理，也要学会紧贴实战。”相晓嘉说。

在学校组织的课程评价考核中，相晓嘉的课程多次被评为优秀，“不仅因为他的课程有科技味，更因为他总能从一线部队抓来‘活鱼’，让课堂更接近备战演训现场。”学员们评价道。

(责编：王震、陈键)