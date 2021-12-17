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财政部：专项债券严禁用于各类楼堂馆所、形象工程、政绩工程

2021年12月17日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者王震）12月16日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。针对部分地方政府专项债券资金存在资金闲置、使用效率低、投向不合规等问题，财政部副部长许宏才表示，要加强投向管理，明确负面清单，在全国范围内严禁将专项债券用于各类楼堂馆所、形象工程、政绩工程，以及各类非公益性资本支出项目。

许宏才指出，近年来，财政部采取多项措施，持续强化专项债券的“借、用、管、还”全流程管理，促进资金安全、规范、高效使用，取得了积极成效。但是，一些地区还存在资金使用不规范、投向领域不合规、项目管理不到位、资金闲置等问题，影响了债券资金对有效投资的拉动，也为未来债券资金偿还埋下风险隐患。

财政部进一步加强专项债券资金使用管理和监督，主要聚焦加强投向管理、强化日常监督、建立处罚机制。

许宏才表示，要明确负面清单，在全国范围内严禁将专项债券用于各类楼堂馆所，形象工程、政绩工程，以及各类非公益性资本支出项目，在高风险地区，债务风险指标相对高的地区，明确不得将专项债券用于非必需的建设项目。

要对专项债券项目实行穿透式监测，及时掌握资金使用、项目建设进度、运营管理等情况，发现问题及时纠正，做到防患于未然。同时，组织监管局持续开展常态化核查，对发现的违规问题，采取处理处罚措施，强化违规行为约束。

在建立处罚机制方面，通过扣减新增限额、暂停发行使用、收回闲置资金、通报负面典型等一些办法措施，打好政策组合拳，提高违法违规成本，强化对违法违规行为的硬性约束。

(责编：王震、高雷)

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