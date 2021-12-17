人民网北京12月17日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，为全面落实党中央、国务院“六稳”“六保”部署，进一步扶持市场主体发展，给市场主体提供更加便利规范的登记服务，市场监管总局开发建设了“全国市场主体登记注册服务网”（dj.samr.gov.cn）。12月16日，该网站正式上线。

图片来源：市场监管总局官网

市场监管总局介绍，“全国市场主体登记注册服务网”汇集了全国各省、自治区、直辖市市场监管部门的全程电子化登记系统入口，集合了各地的办事程序指引，集中发布各地市场监管部门登记政策和动态，为各类市场主体提供了统一的设立、变更、注销等一体化和一站式登记服务。

下一步，市场监管总局将以实施《市场主体登记管理条例》为契机，进一步完善“全国市场主体登记注册服务网”的功能，面向社会提供更加便利、规范的市场主体登记服务，进一步激发市场主体活力。同时，面向各地登记机关提供统一、标准的服务应用，加快推动实现全国登记注册业务规范化和标准化。

此外，为进一步扶持个体工商户、小微企业发展，着力解决信息不对称问题，提高各类惠企政策的可及性，市场监管总局在全国小微企业名录库基础上，开发建设了“全国个体私营经济发展服务网”（xwqy.gsxt.gov.cn）。12月16日，该网站同步上线。数据显示，目前各类小微企业数量已达4317.25万户，个体工商户1.02亿户。“全国个体私营经济发展服务网”主要定位于政策宣传、信息公示、引导培训、专题服务，搭建个私经济发展政企互动平台。网站设置“我要查政策”“我要查查小微企业（含个体工商户）”“我要学知识”“我要去专题找服务”“信息搜索”等服务栏目，为广大小微企业和个体工商户提供了解、申请、查询相关政策和信息的便捷通道，推动各项助企纾困政策更好地宣传落实。

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