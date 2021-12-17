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市场监管总局：助力个体工商户、小微企业发展 “全国个体私营经济发展服务网”上线

2021年12月17日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者孙博洋）12月16日，“全国市场主体登记注册服务网”正式上线，市场监管总局党组成员、副局长蒲淳与个体工商户、小微企业代表共同启动网站上线运行。据悉，这是市场监管总局扶持个体工商户、小微企业发展的又一举措。

改革开放以来，我国个体私营经济快速发展，已成为推动经济高质量发展的重要力量，在稳定增长、促进创新、保障就业、改善民生等方面发挥了重要作用。

市场监管总局数据显示，目前各类小微企业数量已达4317.25万户，个体工商户1.02亿户。为进一步扶持个体工商户、小微企业发展，着力解决信息不对称问题，提高各类惠企政策的可及性，市场监管总局在全国小微企业名录库基础上，开发建设了“全国个体私营经济发展服务网”（xwqy.gsxt.gov.cn）。

据了解，“全国个体私营经济发展服务网”主要定位于政策宣传、信息公示、引导培训、专题服务，搭建个私经济发展政企互动平台。网站设置“我要查政策”“我要查查小微企业（含个体工商户）”“我要学知识”“我要去专题找服务”“信息搜索”等服务栏目，为广大小微企业和个体工商户提供了解、申请、查询相关政策和信息的便捷通道，推动各项助企纾困政策更好地宣传落实。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局将结合扶持小微企业、个体工商户发展相关政策措施的出台，不断拓展丰富个私经济发展服务网内容。加强对小微企业、个体工商户活跃度和生产经营情况的跟踪监测，密切关注经营形势变化情况，加强调查分析，为研究完善扶持政策提供支撑。

(责编：罗知之、高雷)

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