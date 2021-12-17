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大国工程 跨越2021

2021年12月17日10:47 | 来源：新华社
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2021

日日夜夜

寒来暑往

攻坚克难

2021

我们铸就一个个奇迹

穿沙跃河

蜀道登天

风驰电骋

横跨天山

中流击水

一桥跨海

美兰绽放

揽星探火

神舟飞天

遨游苍穹

建设伟大祖国

无惧风雨

致敬2021

出品人：阎涛

监制：幸培瑜

制片人：马宝军

执行制片人：杜屹然

编导：汪峰 赵梦柔

记者：宿传义 萧永航 王艳 阿曼 刘彬 林善传 林凯 张建松 丁汀 邹俭朴 王曦 赵玉和 达日罕 郭良川 张梦洁 余刚 彭菁 潘旭 岑志连 狄春 高晗 白志强 杨华 张晟 叶紫嫣 周旋 王军锋

航拍：倪菁菁 余晶 王建刚 吴慧敏 王磊 王骞 漆小雨 刘仕利 刘洋 刘孙谋 洪盛伟 曾凡容 刘泽群

海报设计：陈睿

新媒体编辑：李琳 张昕 孙永鲁

鸣谢：中国航天科技集团五院

中国航天科技集团八院

中国民用航空海南安全监督管理局

中国民用航空中南地区空中交通管理局海南分局

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(责编：袁勃、刘军涛)

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