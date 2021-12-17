大国工程 跨越2021
2021年12月17日10:47 | 来源：新华社
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2021
日日夜夜
寒来暑往
攻坚克难
2021
我们铸就一个个奇迹
穿沙跃河
蜀道登天
风驰电骋
横跨天山
中流击水
一桥跨海
美兰绽放
揽星探火
神舟飞天
遨游苍穹
建设伟大祖国
无惧风雨
致敬2021
出品人：阎涛
监制：幸培瑜
制片人：马宝军
执行制片人：杜屹然
编导：汪峰 赵梦柔
记者：宿传义 萧永航 王艳 阿曼 刘彬 林善传 林凯 张建松 丁汀 邹俭朴 王曦 赵玉和 达日罕 郭良川 张梦洁 余刚 彭菁 潘旭 岑志连 狄春 高晗 白志强 杨华 张晟 叶紫嫣 周旋 王军锋
航拍：倪菁菁 余晶 王建刚 吴慧敏 王磊 王骞 漆小雨 刘仕利 刘洋 刘孙谋 洪盛伟 曾凡容 刘泽群
海报设计：陈睿
新媒体编辑：李琳 张昕 孙永鲁
鸣谢：中国航天科技集团五院
中国航天科技集团八院
中国民用航空海南安全监督管理局
中国民用航空中南地区空中交通管理局海南分局
新海南客户端
南海网
南国都市报
中国新华新闻电视网（CNC）出品
(责编：袁勃、刘军涛)
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