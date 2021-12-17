人民网北京12月17日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委办公厅、商务部办公厅、市场监管总局办公厅及粮食和储备局办公室近日联合制定《反食品浪费工作方案》（以下简称《工作方案》），其中要求禁止发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息。

《工作方案》具体指出，要严格食品浪费相关信息监管。禁止广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息，对拒不改正或情节严重的，处以罚款、通报批评或节目停播整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究责任。

同时，要求各级商务部门采取措施鼓励餐饮服务经营者提供分餐服务、向社会公开其反食品浪费情况。督促餐饮外卖平台、餐饮服务经营者以显著方式提醒消费者按需适量点餐。支持自助餐服务单位实施对消费者浪费行为适当加收费用的措施。建立健全餐饮行业反食品浪费的制度规范。加强对旅行社管理人员和导游人员培训，引导游客文明用餐，合理安排团队用餐。

《工作方案》还提出要促进食品合理利用。要求健全临期食品销售体系。优化食品标识制度，鼓励食品生产者在食品包装上明确标识“最佳食用日期”和“保质日期”，支持食品生产经营者以优惠价格销售临近“最佳食用日期”的食品。指导超市、商场等食品经营者加强日常检查，对临近保质期的食品分类管理，作特别标识或者集中陈列出售。

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