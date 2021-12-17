原标题：优必选超大场景机器人厘米级定位与导航技术首次在深圳机场卫星厅成功应用

“您好，请问有什么可以帮您？”在深圳宝安国际机场卫星厅，可以看到10台优必选5G商用服务机器人Cruzr克鲁泽，正在忙碌的为全球旅客提供带路引导、实时讯息播报、手续办理及娱乐等多种智慧机场场景下的智能服务。

“黑科技”上新，旅客们纷纷为“机场服务小助手”们提供的便捷智能、温馨舒适的乘机体验点赞。通过搭载优必选科技自研的USLAM多源传感器融合定位技术，Cruzr克鲁泽机器人在超过20万平方米的深圳卫星厅来去自如、勤劳工作。据优必选工作人员介绍，该技术突破了大尺度空旷环境下的机器人厘米级定位与建图难题。

Cruzr克鲁泽机器人在深圳卫星厅提供智能服务

低成本方案：解决大场景机器人定位与导航难题

深圳宝安国际机场卫星厅建设历时近三年，总建筑面积约24万平方米，设计年旅客吞吐量2200万人次，设有42 个固定端登机桥。超大空间、超多人流、复杂地形和动态车辆，不仅对机场运营和管理都带来挑战，也对高精度定位和安全避障提出要求。由优必选科技开发的高精度超大范围机器人服务系统，通过搭载其自研的USLAM多源传感器融合定位技术，可以在超20万平方米的超大场景内对机器人进行高精度定位与导航。

在深圳机场卫星厅，随处可见玻璃幕墙、高光强 LED光源、光滑反光的地面等复杂环境，也有随机旅客或机场行李车等多种移动变化的遮挡。机器人使用基于多传感器融合的USLAM大场景建图技术，融合了激光雷达、视觉和UWB传感器数据，让机器人获得了机场场景下数十万平米的厘米级精度环境地图。因此，在深圳机场卫星厅服务的10台Cruzr克鲁泽机器人，可以准确感知自己在机场的位置，了解机场数百个目标点的精确位置，轻松为旅客带路指引。

在为旅客导航的过程中，基于高精度地图，Cruzr克鲁泽可以规划出导航到目标点的行动轨迹并沿着路线行进。同时，通过优化导航过程中的多传感器融合感知算法，Cruzr克鲁泽能够避开移动的旅客和行李车等，以小于30厘米的偏差准确顺畅的将旅客带达目的地。通过多传感融合定位，即使机器人在深圳机场卫星厅的超大区域内丢失定位，也能够即时重新获得准确位姿，成功率高达高达97%。

优必选高精度超大范围机器人服务系统，将智能服务机器人的多源传感器融合定位导航、视觉与语音AI、5G通信等技术进行有机结合，不仅为Cruzr克鲁泽机器人的商业化落地夯实了技术基础和服务保障，也为优必选科技的其他机器人系统在类似的超大场景定位导航提供了技术基础。此外，部署好的UWB基站和高精度地图等基础实施也可以为其他功能应用提供平台，如机场人员及车辆定位等。

Cruzr克鲁泽机器人为全球旅客提供带路引导服务

5G+AI：打造及时高效的智慧机场服务新模式

深圳机场卫星厅每天需要处理数以万计且实时更新的航班信息，同时大流量密集人群的高并发使用，都对无线通信网络提出了很高的带宽和实时性要求。5G网络具有高速率、低时延、大带宽的特点，能够通过大数据、物联网、云计算、人工智能等手段，实现数据智能化的收集、分析和决策。接入5G网络的AI机器人Cruzr克鲁泽，可以将服务信息实现点对点的传达，为旅客提供及时有效的精准服务。

通过“5G信息高速公路”，Cruzr克鲁泽可以对航班动态等信息进行自动化接收和处理，同时为卫星厅旅客提供及时、准确的飞行信息和变化参数，可以有效的减少人工成本、优化服务模式以及提高服务效率。

机场地勤运营人员每天需要回复大量且重复性的旅客问询，同时乘机信息播报和通知也多变且繁杂。Cruzr克鲁泽搭载了旅客运行管理平台，基于机场内部的安全信息检索，机器人可以获取旅客的位置坐标。后台派发任务后，机器人可到指定区域播报登机信息和提醒旅客登机。

此外，旅客可通过Cruzr克鲁泽进行航班信息查询、目的地查询、业务流程查询、机场服务、旅客须知等。不仅支持语音对话和屏幕的文字输入，还可以刷身份证快速查询。

据悉，深圳机场2019年吞吐量达到5293万人次，2020年约为3791万人次。卫星厅的启用，将有效的助力优化深圳机场的航线排布和客流引导。优必选科技带来的5G+AI智慧机场解决方案，以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，积极赋能新基建和数字化经济建设的新场景、新篇章和新使命。（张文）

(责编：董童、李源)