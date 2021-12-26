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北京今年最后一期摇号审核结果发布 本期超60万个家庭申请普通车指标

刘洋
2021年12月26日08:23 | 来源：北京青年报
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原标题：本期超60万个家庭申请普通车指标

　　根据《北京市小客车数量调控暂行规定》和实施细则（2020年修订）相关规定， 昨天，小客车指标办发布今年最后一期普通车指标配置情况。北京青年报记者了解到，本期北京有超60万个家庭以及超过270万个人申请普通车指标。

　　据介绍，截至2021年10月8日24时的申请，经审核，家庭普通小客车指标申请共有604311个有效编码，个人普通小客车指标申请共有2705188个有效编码，单位普通小客车指标申请共有52181家。审核（含复核）结果已于2021年12月25日公布，申请人可登录北京市小客车指标调控管理信息系统（https://xkczb.jtw.beijing.gov.cn/）或到各区对外办公窗口查询审核结果。

　　北青报记者了解到，本期将配置家庭和个人普通小客车指标共19100个，家庭申请人与个人申请人同池摇号；配置单位普通小客车指标800个。指标配置工作结束1小时后，申请人可在北京市小客车指标调控管理信息系统（https://xkczb.jtw.beijing.gov.cn/）公布栏下载文件查看配置结果,也可通过拨打电话12580查询配置结果。

　　另外，按照《北京市高级人民法院 北京市经济和信息化委员会 北京市交通委员会 关于限制失信被执行人参与本市小客车指标配置的工作意见》（京高法发[2018]74号），经本市法院认定，本期共有6602个失信被执行人被限制参与小客车指标配置。申请人如果对自身被纳入失信被执行人名单有异议的，可通过北京法院审判信息网（www.bjcourt.gov.cn）查询具体认定案由，也可以依法向执行法院提出。

(责编：孙红丽、陈键)

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