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燕房线列车实现百分之百无人驾驶

刘洋
2021年12月26日08:24 | 来源：北京青年报
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原标题：燕房线列车实现百分之百无人驾驶

　　燕房线所有列车均取消了驾驶室，工作人员每天对无人驾驶车辆进行检修 供图/北京轨道运营公司

　　12月24日一早，随着最后一辆拆除间壁门的燕房线“海豚号”列车从阎村北车辆段出发，这条国内首条采用自主知识产权、列车无人值守（UTO模式）全自动运营的轨道交通线路，率先实现了所有列车取消驾驶室的目标。北京青年报记者昨日从北京轨道运营公司了解到，截至目前，燕房线已平安运送乘客近2600万人次。

　　“这司机视角的风景就是不一样！”昨日，作为燕房线“常客”的王先生发现了燕房线的“新变化”——原本用来间隔司机驾驶室的间壁门被拆除了。他赶紧举着手机来到了列车车头，从不同角度不停拍照，“眼瞅着列车自己跑，这种新奇感和科技感，真的很难用言语描述，就是很棒！”

　　据北京轨道运营公司相关负责人介绍，燕房线坚持自主创新路线，通过一手抓自主化核心技术研制，一手抓智能化升级试验，引领城市轨道交通由高速发展向高质量发展。目前线路在安全运营、行车效率、节能降耗、服务质量等方面的表现均优于以往非全自动运行线路。燕房线2017年12月30日开通初期运营；2019年12月19日，燕房线实现最高等级（GoA4）的全自动运营；2021年6月21日，燕房线成功实现列车内无人值守（UTO模式）的全自动运营；2021年12月24日完成现有列车间壁门拆除工作，全面“取消”列车驾驶室。截至目前，燕房线已安全平稳运送乘客近2600万人次。

(责编：孙红丽、陈键)

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