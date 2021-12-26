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神舟十三号航天员乘组26日将开展第二次出舱活动

章文
2021年12月26日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：神舟十三号航天员乘组26日将开展第二次出舱活动

　　 据中国载人航天工程办公室消息，神舟十三号航天员乘组将于12月26日在轨开展第二次出舱活动。航天员翟志刚、叶光富将进行舱外作业，航天员王亚平将在舱内配合支持。

　　 截至目前，神舟十三号航天员乘组在轨工作生活已达71天。

　　 自11月7日第一次出舱活动以来，航天员乘组开展了在轨医学检查、空间实（试）验、空间站平台巡检与日常照料等各项工作，进行了紧急撤离、医疗救护等科目的在轨训练，圆满完成了“天宫课堂”首次太空授课。

　　 目前，神舟十三号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

(责编：孙红丽、陈键)

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