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中储粮：中晚稻最低收购价收购进程过半

记者 陈晨
2021年12月26日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：中储粮：中晚稻最低收购价收购进程过半

　　 今年中晚稻最低收购价收购工作进程已过半，收购量较去年明显增加。截至12月22日，中储粮集团公司累计完成中晚稻最低收购价收购839万吨，较去年同期增加710多万吨，其中收购中晚籼稻169.5万吨、收购粳稻669.5万吨。

　　 中储粮集团公司仓储管理部副部长张乃建介绍，收购工作启动前，中储粮相关分公司在省级人民政府的组织下，牵头会商省级粮食和储备部门、农业发展银行省分行做好收储库点定点工作，共向社会公布收储库点1356个，准备仓容2769万吨，均高于去年，现有库点和仓容可满足收储任务需求。

　　 黑龙江省作为重要的稻谷主产区，截至12月22日已收购669.5万吨，已超过去年最低收购价收购总量，占目前全国最低收购价收购总量的一半以上。目前黑龙江三批公布的收储资格库点共计354个，仓容1830万吨，保证每个稻谷主产县都有收购库点，对农民手中符合质量标准的稻谷敞开收购。

　　 在秋粮收购中，中储粮集团公司强化为农服务，广泛开展“储粮技术进万家”活动，通过上门检验、政策宣传、技术服务等举措，帮助农户科学储粮、减损增收。目前已累计开展各类宣传活动3万次，发放宣传资料16.5万份，服务农民149万余人，让农民卖“暖心粮”的同时，帮助提升农户安全储粮水平，积极助力乡村振兴。与此同时，中储粮在收购中大力推广应用“惠三农”综合服务平台。今年通过手机预约售粮的车辆数达52万车，预约售粮总量2270万吨，农民平均售粮时间由过去的2天以上缩短至当日入库、当日结算，让农民少排队、少聚集、快售粮。

(责编：孙红丽、陈键)

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