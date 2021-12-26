原标题：嫦娥五号备份存储月壤“安家”湖南韶山

这是探月工程月球样品备份存储韶山基地（12月24日摄）。新华社记者 陈泽国 摄

新华社长沙12月25日电 嫦娥五号带回来的珍贵月壤，在湖南省韶山市“安家”了。

12月25日上午，嫦娥五号备份存储样品交接仪式在韶山市举行，国家航天局向湖南大学交接月球样品备份证书，这标志着探月工程月球样品备份存储韶山基地正式启用。

这是12月25日拍摄的嫦娥五号备份存储月球样品交接仪式现场。新华社记者 陈泽国 摄

据了解，2014年，湖南大学获批在韶山市天鹅山建设全国唯一的月球样品备份存储基地。2021年11月，这一项目通过竣工验收及批复，具备月球样品备份存储条件。

月壤的“新家”位于韶山市清溪镇石山村天鹅山，外观是一座灰白相间的庭院式建筑，四周绿树掩映。“新家”内部有专门的存储间和存储装置，能够避免月壤受到各种物理、化学过程影响。

这是探月工程月球样品备份存储韶山基地（12月24日摄，无人机照片）。新华社记者 薛宇舸 摄

“月壤存储要做到安全可靠，条件非常苛刻。”探月工程三期总设计师胡浩说，备份存储设备按照略高于大气压的充氮环境进行设计研制，满足月壤长期存储、基本特性保持不变的要求。

另据专家介绍，前期勘测调查发现，天鹅山地区未曾发生过崩塌滑坡灾害，地质条件比较好，适合月球样品异地容灾备份。

这是探月工程月球样品备份存储韶山基地的嫦娥五号备份存储样品（12月25日摄）。新华社记者 程济安 摄

国家航天局局长张克俭说，希望韶山基地发挥月球样品存储的溢出效应，吸引更多的科研院所、高新企业、高等院校加入月球与行星探测工程，进一步推动航天事业发展，汇聚更多创新创业人才。（记者明星、白田田、程济安）

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