谭晶晶

原标题：美国詹姆斯·韦布空间望远镜顺利发射入轨

美国建造的詹姆斯·韦布空间望远镜25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空并顺利入轨。科研人员期待借助该望远镜探究宇宙各阶段历史，了解众多天体系统的起源。

美国东部时间25日7时20分（北京时间20时20分），韦布空间望远镜由阿丽亚娜5型火箭发射升空。在飞行27分钟后，该望远镜与火箭分离并顺利进入预定轨道。最终韦布空间望远镜将在距地球约160万千米的轨道运行，并在太空中进行为期约6个月的调试，包括展开望远镜和遮阳板、冷却设备、校准等。

据美国国家航空航天局介绍，韦布空间望远镜是该机构迄今建造的最大、功能最强的空间望远镜。其主镜直径6.5米，由18片巨大六边形子镜构成，配有5层可展开的遮阳板。由于体型巨大，韦布空间望远镜以折叠状态发射。

韦布空间望远镜由美国航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研究开发，被认为是哈勃空间望远镜的“继任者”。哈勃空间望远镜主要在可见光和紫外波段观测，而韦布空间望远镜主要在红外波段观测。

据美国航天局介绍，韦布空间望远镜将观测135亿多年前宇宙中第一批恒星是如何诞生的，以及第一批星系怎样形成的。随着宇宙持续膨胀，这批早期发光天体发出的紫外光和可见光朝光谱的红端移动，波长变长（这种现象被称为红移），最终以红外光的方式在今天抵达近地空间，这会被韦布空间望远镜捕捉到。此外，韦布空间望远镜还将观测太阳系行星和其他遥远天体，帮助科研人员了解诸多天体系统的起源及演化进程。

韦布空间望远镜原定于24日发射升空，后因天气原因推迟一天。预计该望远镜在2022年6月底前可正式“上岗”。

(责编：孙红丽、陈键)