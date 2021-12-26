许晋豫

原标题：黄河宁夏段出现流凌

记者从宁夏应急管理厅获悉，25日，黄河宁夏段出现流凌，流凌上首位于石嘴山市惠农区兴惠泵站，长度35公里，密度10%，较多年平均推迟7天，这标志着黄河宁夏段进入2021至2022年凌汛期。

凌汛到来前，自治区防汛抗旱指挥部对做好防凌工作进行了安排部署。宁夏水利厅组织沿黄水利部门对15处险工段开展应急加固，并对沿河排水沟、入河口开展检查；宁夏应急管理厅组织沿黄4市及10个县（市、区）应急部门夯实应急队伍和物资准备基础；宁夏交通运输厅开展浮桥拆除与在建项目管理，加强影响河道行凌设施监管，确保河道畅通。

据了解，凌汛是由于下游河道结冰或冰凌积成的冰坝阻塞河道，使河道不畅而引起河水上涨的现象。黄河流经宁夏397公里，受特殊自然地理条件影响，一般每年12月中下旬开始出现流凌，次年1月上旬封河，2月中下旬开河，几乎每年都会发生不同程度的凌汛灾害。

(责编：孙红丽、陈键)