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上海城市“微更新”：基层社区有了参与式规划指导手册

李荣
2021年12月26日09:14 | 来源：新华网
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原标题：上海城市“微更新”：基层社区有了参与式规划指导手册

　　城市“微更新”，居民参与不可少。在民政部门指导下，上海市徐汇区康健街道最近率先推出了参与式规划指导手册，居民参与社区规划有了属于自己的“路径”。

　　康健街道是上海开展“社区参与式规划”的示范区域之一。此次推出的指导手册结合具体的论述和实例，梳理了社区在参与式规划过程中需要哪些准备、面对复杂的居民需求与场景如何选择点位、如何引进专业力量、如何推动规划蓝图的实施等环节和内容，勾勒出了社区参与式规划操作的框架。

　　街道干部说，规划的落地，是社区“微更新”的重要环节。而从规划到实际落地，常常面临“个别利益相关居民不同意”“预算远远高于资金准备”等考验。这时候，各方参与式的规划方法显得尤为重要。

　　在指导手册里，对此有详细的阐述：“应该从现实出发，寻找各方最大公约数，以实现蓝图向实施的转变。”手册提供的办法包括：召开座谈会和协调会，让各方代表与规划师一起就实施限制和困难进行协商，达成共识，制定可行的“微更新”项目方案；对预算远远高于资金准备的项目出具分步实施方案；调整后期运维投入过大的项目，“立足当前、远近结合，不断实践和探索”。

　　康健街道办事处副主任褚苇认为，老旧小区“微更新”，更新的是居民“自己的公共家园”，当然要“由这里的业主拿主意”，同时也必须经过相关的程序使之符合规定。

　　记者在采访中看到，长青坊小区内原有一个喷水池，不仅换水、清洁等各种维护成问题，而且用途不大，还占用了小区中心“最好的一块宝地”。最后，根据居民的诉求，在参与式规划的程序中，将喷水池改建成了口袋式的“欣兴花园”，不仅大幅降低了小区公共场地的维护成本，更腾出了老人、孩子的活动空间。

　　还有的小区，由居民参与制定了路灯灯柱等的彩绘美化方案，在方案落地过程中也让居民全程参与。不少小朋友跟着美术师一起拿起画笔“集体创作”。如今，这些小朋友每每经过自己的“创作地”，都会告诉身边的人，“这朵云、这只鸟，是我画的”。社区“微更新”的实施地，成了居民“参与式作品”不落幕的“常年展示厅”。

(责编：孙红丽、陈键)

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