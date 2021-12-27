本报记者 王晶玥

北京银行的一名工作人员正在介绍普惠金融APP的各项功能。

新华社记者 陈钟昊摄

中国银行业大力加快数字化转型进程，银行APP成为连接客户的重要渠道和服务窗口。目前银行APP的竞争不再局限于单一的产品和功能，向着智能化、互动性、精细化等方面延伸，开始比拼服务和体验。中国金融认证中心发布的《2021中国数字金融调查报告》显示，今年个人网上银行用户渗透率为63%，银行业线上化发展已成趋势。

为企业解燃眉之急

接到订单但有部分资金缺口，想要办理抵押贷款但在当地并无房产，浙江德尚机电设备有限公司负责人不久前遇到这样一个难题。所幸，利用工商银行金华分行推荐的“税务贷”，该负责人短短几分钟内便贷出200万元资金，解了燃眉之急。据了解，这款“税务贷”产品基于浙江省税务局提供的相关小微企业涉税信息，运用多维度数据，构建客户筛选、额度测算及风险监测模型，为符合要求的企业提供小额信用贷款。在四川省的工行雅安分行，以国家电网公司提供的企业用电数据为基础、结合多方面信用情况、开展额度测算和信贷审批的“电e贷”，为一些小微制造企业提供贷款支持。

这些产品通过整合资源，从数据收集录入到评价结果输出，全部由计算机算法完成。在手机或网上银行提交申请，全程线上办理，较之过去也更为快捷。这些都是银行业数字化转型的明显成效。

根据艾媒咨询《2021年中国银行业数字化转型赋能组织成长趋势研究报告》，银行机构信息科技总投入同比增长20%，在人工智能、大数据、物联网等领域加大技术投入与应用，银行业数字化转型进程持续加快。

下沉服务方便用户

中国银行于今年发布《金融场景生态建设行业发展白皮书》（以下简称《白皮书》），其中指出银行业要构建好金融场景，也就是将金融服务下沉到相关非金融服务中，搭建一站式服务与极致消费体验。“相较于只能吸引具有特定需求用户的传统服务模式，场景化的金融服务赋予银行更多日常功能，将会吸纳大量用户使用。”苏宁金融研究院研究员黄大智告诉本报记者。

现在功能更加齐全的银行APP就是一个典型案例。客户在账户查询、转账支付、投资理财等基本操作之余，还能享受各类生活服务，比如缴纳水电燃煤及ETC等费用、为手机及校园卡充值，甚至是医院挂号和购买车票、机票，几乎所有需要支付费用的场景都被APP纳入其中，有的银行APP功能多达上百种。同时，由于银行用户群体还包括B端（企业）和G端（政府），“以人为本”的场景化服务也正在逐步满足后两者需求。在辽宁省，振兴银行依托银联“云闪付”支付渠道，以移动支付为切入点打造的本地生活场景金融服务产品“银联兴生活”，正为众多小微商户和个体户带来利好。这款产品提供实时到账服务，还为商户补贴支付手续费，大幅降低经营成本，目前已有超万户商家接入，覆盖区域从沈阳市扩大至辽宁省内多个重点城市。

《白皮书》指出，中小微企业在生产组织运营、销售渠道触达、资金回流周期、融资成本及准入门槛等方面均属于弱势地位，因此要聚合其金融需求，通过场景平台提供普惠金融服务。

信息防火墙得筑牢

对于数字化转型加快推进的银行业来说，还需加强数据保护。由于数据从产生、记录、整理加工到使用过程中，有多个主体参与、经过多个环节和使用场景，且复制成本较低，因此有可能遭遇泄露、盗用，这将导致客户信息遭滥用、银行信誉下降。黄大智认为，银行要在建立完善的数据管控流程上发力，合规使用数据，并在后续的数据维护、转移、销毁方面加以重视，这是包括银行在内的持牌类金融机构都要关注的问题。

银行要着力提高网络安全技术，积极探索技术保障手段，谨防诈骗人员假冒用户盗取信息、骗取服务。比如引入声纹识别技术，在初次办理业务时，使用麦克风、手机等方便操作的设备或当面或远程地获取用户声音片段，形成“声纹”数据，日后配合人脸识别等其他方式，对用户身份予以识别确认，能够有效防止诈骗。

技术的创新与进步可能会带来一些信息泄露风险，银行业要继续推进相关技术研发，与相关科研企业达成合作，弥补技术漏洞，为数据保护和账户安全筑牢“防火墙”。

(责编：赵欣悦、袁勃)