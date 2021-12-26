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神舟十三号乘组两名航天员已成功出舱 舱外作业将成空间站阶段工作常态

2021年12月26日20:21 | 来源：人民网
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航天员叶光富打开出舱舱门。来源：中国载人航天工程办公室

人民网北京12月26日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年12月26日18时44分，神舟十三号航天员叶光富成功打开天和核心舱节点舱舱门，航天员叶光富于18时50分、航天员翟志刚于19时37分，身着我国新一代“飞天”舱外航天服，先后从天和核心舱节点舱成功出舱，后续将协同开展空间站舱外全景相机C抬升、自主携物转移验证等操作。期间，驻守舱内的航天员王亚平配合地面操控机械臂，支持两名出舱航天员开展舱外作业。

据了解，实施舱外作业正在成为空间站阶段飞行任务工作常态。后续，中国航天员将开展次数更多、更为复杂的出舱活动，为空间站顺利完成建造及稳定运营提供有力支持。

(责编：赵竹青、吕骞)

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