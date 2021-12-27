本报记者 史志鹏

如今，不少网络语言已成为年轻人的常用语，其中有的生动活泼、富有创意，有的却低俗粗鄙。抵制低俗用语，净化网络环境，需要全社会的共同参与。为全面加强新时代语言文字工作，国务院办公厅印发《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》，提出“坚决遏制庸俗暴戾网络语言传播，建设健康文明的网络语言环境”。

广泛传播创意新词

不同时代会产生不同的新词汇、新语言。随着互联网的普及，许多新词成为网络时代人们交流不可缺少的时髦语言。前不久，国家语言资源监测与研究中心发布“2021年度十大网络用语”。其中，人们耳熟能详的“觉醒年代”“破防”等词在列。从2012年起，“十大网络用语”评选活动启动。通过了解入选的年度网络用语，人们就能感受近年来中国的时代发展和社会变迁。

有网友评论说，“如果把语言比作一条流动的大河，网络语言使这条大河流得更欢快。”网络语言经常自我更新，高度贴近普通群众的生活和心理，其中不乏生动形象、新鲜活泼、富有创意的词汇，不仅记录了时代风貌，也丰富了语言文字库。比如，2010年“给力”登上《人民日报》头版头条，2012年，《现代汉语词典》第6版新增“粉丝”“山寨”“雷人”等热词。

“如果不经常上网，你都不知道学生们在说啥。”从教20多年的王老师对记者坦言，网络语言的更迭速度太快了！她举了个例子，有几次批改作文，发现有学生使用了“yyds”这样的字母组合，上网查了才知道是表达赞美之情。

年轻人是创造、使用、传播网络语言的主力军。复旦大学中文系教授申小龙认为，网络语言是一种全新的、朝气蓬勃的语言文化现象，可以说是年轻人在虚拟空间上的“现代汉语”。网络语言不是几句网络流行语，而是在语音、词汇、语法上都具有特色的社会方言，那些鲜活贴切的表达恰恰体现了网友们的创造力。

共同抵制低俗用语

网络语言为平台赋能的同时，也带来了一些污染。长期以来，庸俗暴戾用语充斥网络，一些格调不高、品味低下的词语成为部分人的口头禅，令人反感，更引人担忧。

记者点开热门新闻、热门微博的评论区，一些低俗粗鄙的网络用语难免映入眼帘。资深编辑老杨告诉记者，现在每个人的文化水平、价值取向、认知水平不一，网络语言也难免鱼龙混杂。虽然不少平台建立了低俗内容屏蔽机制，但用户很容易通过谐音、字母缩写等方式避开屏蔽，继续发表低俗言论。

语言是文化的基础要素和鲜明标志。低俗的网络用语不仅会对社会语言生活产生不良影响，也将对汉语系统造成破坏。尤其需要注意的是，网络语言低俗化对青少年的危害性更大。语言承载思想，如果越来越多的低俗词汇根植于他们的语言词汇系统中，并且被挂在嘴边频繁使用，潜移默化中会污染心灵，不利于青少年的健康成长。

教育部发布的《中国语言生活状况报告》聚焦网站中的跟帖评论，对国内影响较大的30个网站评论板块中低俗词语的使用情况做了调查，发现网评中低俗词语使用已成普遍现象，几乎每100个词中就有一个低俗词。报告一经发布，便引发社会对网络语言低俗化倾向的关注，自觉抵制网络低俗用语、保护共同的精神家园逐渐成为共识。

携手保护清朗空间

近几年，政府有关部门出台一系列举措整治网上违规行为，包括开展未成年人网络环境专项治理行动，力求营造清朗的网络空间。然而，在语言生活日益活跃的当下，促进网络语言的健康发展需要全社会的广泛参与。

政府部门要把好第一道关。国家层面应从规范语言文字使用的角度，认真研究网络语言的生成机制和对现实语言的影响，列出并不断更新网络低俗用语负面清单，定期做“大扫除”。在完善立法的基础上，有关部门要在低俗用语发布、传播等各个环节加强监管。

“网站、平台要建立常态化的信息审核、过滤和巡查机制，减少甚至避免不健康的语言文字传播出来。”老杨说。当前很多平台有用户投诉机制，他建议调动用户监督的积极性，发挥好该机制屏蔽庸俗暴戾语言的功能。

作为语言传播的重要桥梁，媒体在促进网络语言健康发展中有独特作用。虽然网络语言的传播效果较好，但对其也不可不加分辨、听之任之。媒体从业者要示范引导规范的网络语言，坚决向低俗网络用语说“不”。

“网络语言也是语言生活的重要组成，完全排斥它不现实也没必要，引导大家正确使用就好。”在王老师看来，每个人若能做到规范用语、文明讲话，低俗语言也就没有太大存活空间。“营造健康文明的网络生态对我们好，也是为下一代考虑，谁不希望孩子们能生活在一个健康向上的环境中呢？”

(责编：赵欣悦、袁勃)