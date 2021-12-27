近日，可持续发展科学卫星1号首批影像在京发布，包括我国“长三角”、山东半岛、北京等多个地的微光、多谱段与热红外成像仪影像。

2021年11月5日，可持续发展科学卫星1号成功发射。这是专门服务联合国2030年可持续发展议程的科学卫星，由中国科学院“地球大数据科学工程”先导专项研制。

图为黄河入海口多谱段遥感卫星影像图。

新华社发

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