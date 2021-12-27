可持续发展科学卫星1号首批影像发布
2021年12月27日05:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
近日，可持续发展科学卫星1号首批影像在京发布，包括我国“长三角”、山东半岛、北京等多个地的微光、多谱段与热红外成像仪影像。
2021年11月5日，可持续发展科学卫星1号成功发射。这是专门服务联合国2030年可持续发展议程的科学卫星，由中国科学院“地球大数据科学工程”先导专项研制。
图为黄河入海口多谱段遥感卫星影像图。
新华社发
(责编：赵欣悦、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 神舟十三号乘组两名航天员已成功出舱 舱外作业将成空间站阶段工作常态
- 航天员叶光富打开出舱舱门。来源：中国载人航天工程办公室 人民网北京12月26日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年12月26日18时44分，神舟十三号航天员叶光富成功打开天和核心舱节点舱舱门，航天员叶光富于18时50分、航天员翟志刚于19时37分，身着我国新一代“飞天”舱外航天服，先后从天和核心舱节点舱成功出舱，后续将协同开展空间站舱外全景相机C抬升、自主携物转移验证等操作。…
相关新闻
- 评论
- 关注