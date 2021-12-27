在延续了中央经济工作会议“稳健的货币政策要灵活适度”的基础上，12月25日央行网站通报的中国人民银行货币政策委员会2021年第四季度例会情况中，释放出更积极的信号——要发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持力度，结构性货币政策工具要积极做好“加法”。

广发证券首席经济学家、董事总经理郭磊判断，会议首次提出“发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能”，或许指向准备金和政策利率等工具运用，“明年一季度与二季度前半段会是货币政策宽松稳增长较为适宜的窗口期”。

此前，三季度货币政策委员会例会已对经济研判略转谨慎，强调经济恢复“不稳固、不均衡”，四季度例会研判更为谨慎，强调“三重压力”，与中央经济工作会议定调一致。这需要货币政策“稳字当头”“更加主动有为”。

中信建投证券首席经济学家黄文涛梳理对比了今年四个季度的例会表述，他认为，在二三季度货币政策例会中，外部环境冲击受到的关注更多，如三季度货币政策例会提及“加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击”，而四季度例会中删去这一表述，可能意味着当下货币政策不易受到外部环境收紧的影响，更为关注国内经济增长的压力。

因此，会议提出，结构性货币政策工具要积极做好“加法”，精准发力，将两项直达实体经济货币政策工具转换为支持普惠小微企业和个体工商户的市场化政策工具，实施好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，综合施策支持区域协调发展，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持。

近年来，两项直达实体经济货币政策工具，对中小微企业的支持效果显著。据央行金融市场司司长邹澜此前在国务院政策例行吹风会上披露的数据，2020年至今年10月，银行累计对14.4万亿元贷款延期还本付息，其中支持中小微企业延期还本付息11.8万亿元；累计发放普惠小微信用贷款9.1万亿元。

12月15日，国务院常务会议对两项直达实体经济的货币政策工具作出最新安排，将普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具。从2022年起到2023年6月底，人民银行对地方法人银行发放的普惠小微企业和个体工商户贷款，按余额增量的1%提供资金，鼓励增加普惠小微贷款。

同时，从2022年起，将普惠小微信用贷款纳入支农支小再贷款支持计划管理，原来用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度可以滚动使用，必要时可进一步增加再贷款额度。符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向人民银行申请再贷款优惠资金支持。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，推动降低企业综合融资成本，保持低利率环境，利于经济复苏。精准支持小微等实体经济薄弱环节，为小微企业提供低成本资金，激发微观主体活力，才能保市场主体、稳就业，促内需。

他认为，稳增长是央行重要政策目标，2022年，加大逆周期调节力度，稳增长措施会陆续出台。

中青报·中青网记者 张均斌 来源：中国青年报

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