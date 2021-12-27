本报北京12月27日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，12月27日零时55分，经过约6小时，神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱全部既定任务，航天员翟志刚、航天员叶光富安全返回天和核心舱，出舱活动取得圆满成功。

此次是空间站阶段中国航天员第四次出舱。舱外活动期间，先后完成了全景相机C抬升、舱外作业点脚限位器安装及相关工效验证、携物转移验证等任务，同时，进一步验证了核心舱气闸舱、舱外服、机械臂的功能性能，进一步考核了出舱活动相关技术、舱内外航天员协同以及天地协同能力，为后续出舱活动进一步积累了经验。

后续，神舟十三号航天员乘组将投入下一阶段在轨工作任务，以“感觉良好”状态迎接新年到来，这也将是中国航天员首次在太空跨年。

《 人民日报 》（ 2021年12月27日 01 版）

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