本报北京12月26日电 （记者丁怡婷）记者日前从国家能源局获悉：今年前11月，我国新能源发电量达到10355.7亿千瓦时，年内首次突破1万亿千瓦时，同比增长32.97%，占全国全社会用电量的比例达到13.8%，同比提升2.14个百分点。10355.7亿千瓦时，基本相当于今年同期的全国城乡居民生活用电量数据。

前11月，全国风电发电量、太阳能发电量、生物质发电量分别达到5866.7亿千瓦时、3009亿千瓦时、1480亿千瓦时，同比分别增长40.8%、24.3%、23.4%，新能源发电量对全国电力供应的贡献不断提升。与此同时，新能源消纳取得新进展，风电、光伏利用率分别达到96.9%、97.9%。

据介绍，我国风电、太阳能发电累计装机容量稳居世界首位，今年海上风电装机容量跃居世界首位。

据国家能源局介绍，2022年要推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳，积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设。此外，要积极稳妥发展水电，核准开工一批重大工程项目。有序推进生物质能开发利用。

《 人民日报 》（ 2021年12月27日 01 版）

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