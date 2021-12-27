本报记者 侯琳良

图为从菏泽东站驶出开往北京方向的“复兴号”列车。

侯琳良 张长如摄影报道

12月26日，日照至兰考高速铁路曲阜至菏泽至庄寨段（以下简称日兰高铁曲庄段）正式开通运营，日兰高铁山东段实现全线贯通，山东菏泽接入全国高铁网，最快1小时23分可抵达济南，2小时59分可抵达北京。

自此，800多万菏泽人民，结束不通高铁的历史，圆了家门口的高铁梦。一度闭塞偏远的菏泽，在寻求突破的发展道路上，装上新引擎。

打破瓶颈，产业空间得以拓宽

“不通高铁，往往成为我们对客户和行业专家最无奈的回答。”在菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司，总经理许强回忆。

菏泽种植牡丹历史悠久，目前全市牡丹种植面积48.6万亩，培育的新品种占国内总量的80%。近些年，菏泽的牡丹产业发展风生水起，但也面临着发展瓶颈。

许强告诉记者，一年前，有一位福建福州的客户，本有意向前来洽谈合作，听说从福州坐高铁到曲阜，再转汽车才能到菏泽，后来就再也没有联系了。“高铁将让想深入牡丹产业的人们更方便地走进来，同时又让菏泽的牡丹有了更多‘走出去’的机会，从而拓宽整个牡丹产业的发展道路。”许强说。

走进菏泽市绿美花木种植专业合作社牡丹大棚，5万多株盆栽牡丹整齐摆放。“销售的牡丹有六成需要通过电商发货。此前主要通过专门的冷储车运到济南、郑州等地。高铁开通后，牡丹鲜花有望搭乘高铁走进千家万户。”合作社董事长孙文起说。

借助高铁跑出发展加速度的特色产业，不仅是菏泽的牡丹花。

近年来，菏泽曹县的汉服特色产业已借助电商走向全国。“高铁开通将为全市的电商产业加一把火。”菏泽市商务局负责人表示。

在菏泽天华电商产业园，入驻企业达到400多家，以新媒体电商企业居多，从业人员超过1.5万人。“原来有的企业特地搬到沿海大城市，现在看到高铁开通了，又在联系想重新回来。”天华电商产业园党支部书记肖海杰说。

互联互通，文旅产业加速融入国内大循环

中国铁路济南局集团公司介绍，日兰高铁是我国“八纵八横”高速铁路网的重要连接线。这条连接线和京沪高铁、青盐铁路、郑徐高铁等干线铁路实现互联互通，菏泽可以向北、东、南3个方向发送客流。

郓城县文化馆的郓城剪纸非遗传承人杨秀玲，如今依然记得2008年坐火车第一次去北京的情景：绿皮火车，人挤人，两只脚几乎不能同时着地，站了6个小时才到。

“现在大概3个小时就能到北京，太惊喜了！”26日一大早，杨秀玲从郓城县赶到菏泽东高铁站，登上高铁，心情无比激动。近几年，杨秀玲经常到北京出差，展示郓城剪纸技艺，“家门口通了高铁，郓城剪纸走向全国，指日可待！”

高铁开通，鲁西南鼓吹乐、山东琴书、鲁锦、大洪拳、东明粮画等非遗文化，都将搭上发展的快车。

曹州牡丹园、水浒好汉城等4A景区，东明黄河湿地公园等国家湿地公园也都蓄势待发，菏泽将加速打造文旅特色。

“高铁没有开通之前，我们的游客主要来自鲁苏豫皖4省交界的地区，如今我们瞄准的是全国市场。”菏泽市文化和旅游局相关负责人说。

招商引才，特色产业带动高质量发展

这些年，菏泽交通呈现跨越式发展，“回家更方便了”正成为在菏泽工作的外地人一致的心声。

根据规划，到“十四五”末，菏泽将依托高速铁路网络、机场等，扩大时空圈直达城市，形成1—2—3小时交通圈，即1小时可达济南、郑州、徐州；2小时可达北京、上海、西安、武汉、合肥、青岛、南京、杭州、天津、太原等；3小时可达广州、昆明、成都、沈阳、哈尔滨等全国其他城市。

“高铁开通极大地缩短了菏泽与周边地市及京津冀等地区的时空距离，推动人流、物流、信息流加速融合，加快提升双向开放水平，为菏泽早日实现‘后来居上’装上新引擎。”菏泽市委书记张新文说。

近年来，菏泽围绕“231”特色产业体系展开布局，以特色产业带动高质量发展，即生物医药和高端化工两大核心产业加快打造，农副产品精深加工、机电设备制造、商贸物流三个优势产业高质提升，新能源新材料、新一代信息技术、现代服务业等一批新兴产业集群迅速培育。

在菏泽现代医药港，去年8月启动建设以来相继签约项目39个、总投资130亿元，合同引进药品文号191个、其中创新类药品15个，吸引了一批国内知名企业落地。数据显示，全市生物医药产业投资额在去年增长135%的基础上，今年1至11月又增长83%，产业规模以年均30%的增速扩大。

不久前，菏泽市举行冬季投资洽谈会暨招商引资重点项目集中签约，40个项目总投资287亿元，其中，合同外资3.16亿美元。“进入高铁时代，我们更要练好内功，筑好巢引好凤。”菏泽市市长张伦说。

《 人民日报 》（ 2021年12月27日 11 版）

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