本报记者 赵梦阳

打开微信小程序“穗碳计算器”，指尖轻点，就能快速查出企业能耗和碳排放数据，南方电网广东广州供电局的这款小程序，为企业参与碳交易提供了一项依据。

近年来，南方电网广东电网公司大力推动电网数字化转型，目前已建成大数据服务平台，形成“公共电力数据资产凭证”“穗碳计算器”等一系列成果，数字电网加速建设，惠企便民成效显现。

和禧金属制品有限公司是广东一家主营金属配件的建材企业。今年下半年，订单骤增，企业遇到较大融资挑战，广东电网公司的一项最新服务帮企业解了燃眉之急。

据介绍，广东电网公司以企业用电量、缴费行为、办电业务等大数据为基础，从电量增长性、缴费及时性两个维度，在获得企业授权前提下，完成对企业用电数据的整合分析，最终成功制发公共电力数据资产凭证，为金融机构开展征信服务提供了电力指标。

“没想到利用自家用电数据就能申请到贷款！”和禧金属制品总经理朱铁说。公司在线上申请后，广东电网公司获得用户授权，在线制发凭证，向金融机构出具记载公司详细用电数据的公共电力数据资产凭证，成功帮助公司获得了贷款。

电力大数据具有行业覆盖范围广、时效性强的特点，对企业用电情况、电费缴纳等的数据分析，能够直观呈现企业真实经营状况。广东电网公司数字化部相关负责人介绍，目前公共电力数据资产凭证在广州及佛山南海区试点，服务覆盖28万企业用户，今后计划按照试点成果经验，推广至全省范围内所有符合条件的企业，帮助企业缓解融资压力。

作为珠三角的制造业重镇，佛山拥有超10万家工业企业，对电力负荷精准预测、精准调度至关重要。南方电网广东佛山供电局及时组建负荷预测专班，打破技术和专业壁垒，实现效能最大化。

“利用可实时观测企业用电数据的电力调配可视化系统，以周为周期，收集辖区内各大企业的生产计划以及历史同期时段电力负荷、天气数据资料，梳理不同季节、时段的负荷曲线，通过大数据分析，为企业量身定做用电方案，最大限度减少电力对生产的影响。”佛山供电局调控中心相关负责人说。

目前，南方电网已连续多日全网无错峰，广东电网公司将继续利用电力大数据技术，做好全省电力供应保障，科学调度，全力保电网安全、保公共服务、保社会稳定。

依托南方电网微信公众号、“南网在线”手机应用等平台，推广“一站式”办理，广东全省电力客户已实现足不出户办业务。

自从当地供电部门工作人员主动上门为自己安装了“南网在线”手机应用后，惠州市博罗县居民陈妙玲每月都会在应用上查看当月电费支付明细，并通过“用电分析”模块分析自己店铺的用电情况。她告诉记者：“过去办什么业务都得去营业厅，如今通过一个手机应用就能解决，非常方便。”

数字化转型不仅为企业和居民办电用电带来很大便利，也创造了经济价值。

在博罗县柏塘镇邹光村，当地致富带头人李光明正忙着把一箱箱大米、茶叶搬到车上。据了解，一些农特产品通过在“南网在线”的购物频道销售，拓宽了销售渠道，带动了农户增收。

“多一个平台就相当于多一条致富路，真是好事一桩！”李光明说。

《 人民日报 》（ 2021年12月27日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)