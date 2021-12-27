本报记者 喻思南

傅斌清（右一）与学生在生命科学实验中心通过体视显微镜观察小鼠胚胎发育。

中国科学技术大学供图

“九章”科研团队部分成员在实验室合影。左四为邓宇皓，左五为钟翰森。

中国科学技术大学供图

2020年底，量子计算原型机“九章”横空出世，震惊世界。这是我国科学家首次实现“量子计算优越性”，被认为是量子计算里程碑式的突破。完成这一重大成果的，是中国科学技术大学（以下简称中科大）一支以“90后”为主体的科研队伍。

量子计算机研究“90后”挑大梁，是中科大青年人才快速成长的缩影。截至2021年11月，中科大拥有各类国家级高层次人才533人。1400多人的教师队伍中，45岁及以下比例达74%。在这里，“千里马”为何能竞相奔腾？

坚持“使用就是最好的培养”，给青年人压担子、促成长

24岁的邓宇皓是“九章”成果的第一作者之一。2017年，本科三年级时，他偶然读到一篇有关量子信息的经典论文，被这一领域的研究前景吸引，在老师的推荐下进入中科大教授陆朝阳的研究组。

“虽然学的是物理，但还未建立量子信息的系统知识，更没有相关体系的实验经验，想不到老师放手让我做这么重要的任务。”邓宇皓回忆，刚进入大四，陆朝阳教授就交给自己“天文尺度的量子干涉”实验工作。

这是一项建立在全新概念上的工作，邓宇皓本来就是新手，向师兄们求教时也表示“有挑战”“说不好”。“但陆老师看上去很有把握的样子，鼓励我钻研下去，遇到问题又给予手把手的指导。”邓宇皓说，“这些都坚定了我独立深入探索的决心。”

邓宇皓的付出有了回报。2019年他的论文发表在《物理学评论快报》上。此时硕士研究生一年级的邓宇皓，就完成了足以获得博士学位的成果。

“九章”工作的另一位第一作者钟翰森也有类似的经验。2016年，本科三年级加入陆朝阳研究组后不久，他开始做12个光子纠缠的研究。当时，学界最好的结果是10个光子纠缠，这是从未有人涉足的工作。

“有些东西是教不出来的，要在实践中掌握。”钟翰森记得老师的教导。在陆朝阳言传身教下，他加班加点，边实验边琢磨。2017年初完成了研究设想，做出了当时综合品质最好的纠缠源，并在此基础上实现了12光子纠缠。钟翰森继续探索，还摸索了“高斯玻色取样”实验路径，这正是“九章”实现“量子计算优越性”的方法。

对二十来岁的钟翰森、邓宇皓来说，构建“九章”是前所未有的挑战。虽然从理论上看，以“高斯玻色取样”求解有望实现“量子计算优越性”，但科学工程上面临的未知太多，他们一度陷入迷茫。

“这是科研人一辈子少有的、能够做出重量级研究的机会。”陆朝阳给他们打气，并从全组抽调精兵强将，研究资源优先满足。事实证明，“九章”工作确属重磅：一年来，论文被引用约500次，成为量子信息领域国际引用率最高的几篇论文之一。

今年10月，中科大团队构建出“九章二号”，再次刷新了国际上光量子操纵的技术水平。26岁的钟翰森是这项工作的重要骨干。目前，“九章三号”研发工作正在紧张进行，邓宇皓接手钟翰森，成为这一项目的重要骨干。此时，在研发一线奋战的，已经有“00后”。“我会向他们传授好经验，延续研究组的好传统。”邓宇皓告诉记者。

不只是陆朝阳研究组。中科大坚持“使用就是最好的培养”的理念，通过给包括学生在内的青年人压担子，促进他们成长。储备的优秀人才多了，研究水平逐年提升。10年前，中科大不少学生到欧美大学读博深造，如今，越来越多人留在学校继续做研究。获得的支持，做的工作，一点不比国外顶尖研究组差。

建好公共科研条件，为青年教师起步搭好平台

2013年，傅斌清被聘为中科大生命科学学院特任副研究员。虽然在大的科研团队中工作，但在研究起步阶段，青年教师科研资源相对有限，面对6年聘期内晋升留校的考核压力，傅斌清起初倍感压力。不过，她很快安下心来，其中“定心丸”就包括科研公共实验平台。

“科研公共平台有丰富、尖端的科学仪器，而且向全校开放，所有人都能够排队申请，按小时计费。”傅斌清告诉记者，受益于此，自己的课题很快就跑起来，研究进度一点都没耽搁。

2018年，凭借出色的成果，在考核期的第五年，傅斌清成功转为生命科学学院副教授。跨过了最初的坎儿，这位青年教师快速成长。如今，傅斌清筹建了自己的实验室，带博士生做研究，不仅在主攻的生殖免疫领域研究上稳步推进，还参与了抗击新冠肺炎的临床研究，相关研究成果被采用到新冠重症患者治疗方案中。

集中资源建设开放共享的“大平台”是中科大的传统。早在2000年，学校就拿出8000万元建设了4个公共实验中心。学校的考虑是：与其“撒胡椒面”，不如建好公共科研平台。

中科大以理工基础研究为主，对一些尖端的实验仪器设备、软件平台等的需求是共通的。建设集中共享的公共实验平台，比把仪器设备关在少数课题组更能发挥国家资源的效用。近年来，适应不断增长的科研需求，中科大公共实验平台日渐完善。目前，学校建成了理化科学、生命科学、工程与材料科学等六大公共实验中心。在中科大，青年教师不用担心没有科研条件而做不了研究。

各公共实验平台每年购置什么设备，均会收集科学家的意见，再由各平台专家委员会来统筹规划。为了运行好公共平台，学校设置了专业化管理人才，还开发了透明、完善的管理系统。因为共享便利，技术服务专业，公共实验平台的仪器使用频率很高，有的热门设备甚至全年每天24小时在运转，资源得到最大限度的利用。

中科大人力资源部部长薛天告诉记者，在对青年人提出严格要求同时，更有必要的是提供足够的保障，让他们有充分施展才能的舞台。

薛天介绍，近年来，中科大根据不同层次、不同阶段人才需求，探索了有针对性的支持措施。比如，为加强对优秀青年人才的培养和支持，造就新一代学术领军人才，2017年起，学校实施学术领军人才培养计划，对有发展潜力的优秀青年人才重点资金支持，资助其加强实验室和团队建设。

落细“人才第一”服务理念，让科学家安心做科研

2018年，王兵回中科大发展前，已获得美国威斯康星大学麦迪逊分校终身教职，是几何流领域的知名青年学者。

创建科研团队、安顿家庭，回国初期王兵时常需要与行政部门打交道。王兵告诉记者，自己不擅长沟通，印象中还曾因为某项工作与人力资源部的工作人员闹过误会，但每次去办事，这里的工作人员都很热情，解决了自己不少实实在在的问题。“我感受到了他们真心服务科研的热忱。”

近些年，回中科大的海外优秀人才越来越多。薛天告诉记者，海外科研人员归国，通常有一个适应期，行政部门的责任是做好服务，帮助他们尽快适应和全力开展教学科研工作。

“人才第一”是中科大的服务理念。按照中科大的传统，一些主要行政服务部门的负责人是学术和行政双肩挑。“这些双肩挑干部工作在教学科研第一线，了解不同阶段人才的需求，与人才打交道时就容易推己及人，设身处地为他们着想。”薛天说。

薛天除了担任人力资源部部长外，还是生命科学与医学部执行部长，在光感受神经生物学的光信号转导、神经环路以及视觉再生修复等方面研究成果卓著。“人事工作政策性很强，在严格遵守人事制度和原则的前提下，我们努力把工作做实做细，做到更人性化。比如，某个诉求如果制度不允许，在努力解释获得理解的同时，也积极在制度原则范围内为人才解决具体问题，而不是简单拿着规定冷冰冰地说‘不行’。”薛天说。

如何尽快组建团队，是海外人才归国非常关心的问题。针对这一关切，2012年起，中科大实施聘期制科研人员制度，鼓励引进人才自主聘用成员。

组建一个高水平的科研团队，在自己的工作领域，代表中国研究者发出有分量的声音，是王兵回国的初衷。回国3年来，他的想法正在变成现实。他与自己之前的导师中科大陈秀雄、陈卿教授合作，共同创建的几何与物理中心渐渐走上了正轨。

走过适应期，王兵越发感到回国是正确的选择：这里有浓郁的学术氛围，有蓬勃发展的朝气，有顶尖聪明的学生，有兢兢业业的同事。回国3年来，他在国内的工作效率丝毫不弱于在国外时。2020年11月，王兵与陈秀雄合作，在微分几何学领域取得重大突破，成功证明了“哈密尔顿—田”和“偏零阶估计”这两个国际数学界20多年悬而未决的核心猜想。

“我们有优秀的学生，有合适的研究和交流环境，有学校的大力支持，我对团队未来充满信心。”王兵告诉记者。

中科大党委常务副书记蒋一表示，中科大人才工作有优良的传统。近年来，为全方位帮助人才成长发展，学校建设了学术荣誉体系，包括青年人才在内的人才队伍在全学术生命周期都有内生动力。只要是千里马，在这里都能找到舞台。

《 人民日报 》（ 2021年12月27日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)