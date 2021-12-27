白羽肉鸡新品种实现自主育种

本报电 近日，北京市和广东省联合召开的“广明2号”白羽肉鸡新品种发布会，正式发布了我国自主培育的白羽肉鸡新品种“广明2号”。据介绍，“广明2号”具有生长速度快、饲料转化率高等生产性能特点，42日龄出栏体重达到2.8公斤，适合生产分割鸡肉，方便制作快餐、团餐及深加工制品。“广明2号”是中国农业科学院北京畜牧兽医研究所与广东佛山市高明区新广农牧有限公司在科技部、农业农村部、中国农业科学院等支持下，经过10余年深度融合、协同创新取得的重大成果。

（蒋建科）

科技创新创业平台托起绿色食品产业

本报电 作为湖南省首家农业科技产业园区，近年来，湖南浏阳两型产业园围绕绿色食品产业链发展，依托科研院所和专家工作站，建立了以企业为主体、市场为导向、种养加一条龙、产学研一体化的科技创新创业平台，有力带动了产业发展和农民增收。据介绍，园区积极引导和鼓励企业加强技术改造和装备升级，以科技创新推动食品产业高质量发展。今年以来，园区各项经济指标实现了稳步增长，园区企业直接带动35个农村合作社、3000多农户参与基地种养，年均户增收1万元以上。

（李 叶）

科技下乡助力食用菌产业发展

本报电 时值虎奶菇菌包培育期，在江西丰城市淘沙镇食用菌现代科技示范基地，农技人员正忙着给村民讲解菌包生产、存储等技术要点。淘沙镇种植食用菌约30年，近年来种植规模快速扩大。该镇非公有制经济组织党支部书记万有文介绍，为帮助农民种好食用菌，把产业做实，淘沙镇组建技术宣讲队走进田间地头，为农民答疑解惑。目前，该镇食用菌种植专业合作社已成为丰城市食用菌现代农业生产设施、新品种、新技术集成应用的示范窗口。

（范勇斌 万 兵）

《 人民日报 》（ 2021年12月27日 18 版）

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