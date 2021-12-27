原标题：多款“零关税”进口新车型在海口港海关通关放行

新华社海口12月26日电（记者王存福、吴茂辉）记者从海口海关获悉，继今年5月底海南自由贸易港首辆“零关税”汽车在海口港整车口岸进口后，近日又有包括丰田塞纳、阿斯顿马丁在内的多款“零关税”新车型相继在海口海关所属海口港海关通关放行。

截至12月23日，海口海关共监管“零关税”进口汽车33辆，实际享惠企业13家，合计进口货值1002.9万元，免征税款约331.5万元。

“零关税”是自由贸易港的重要特征之一。根据政策规定，全岛封关运作前，在海南自贸港注册登记并具有独立法人资格，从事交通运输、旅游业的企业，进口符合交通工具及游艇“零关税”正面清单规定的船舶、车辆、航空器及游艇，可享受“零关税”。

据了解，为进一步优化“零关税”汽车进口通关环境，海口海关多措并举，设立预约查验“绿色通道”，推行进口整车卸船直入堆场、查验、出场等环节“一站式”服务，加快整车验放速率。

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