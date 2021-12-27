原标题：惠企政策组合拳精准助力中小企业发展

临近年末，系列惠企强企政策信号密集释放，护航中小企业稳定经营和创新发展，为2022年开好局起好步提供强劲支撑。在纾困解难强帮扶上，将实施新的减税降费政策，进一步加强对中小微企业的金融支持，同时研究部分惠企政策到期后的接续政策，推出更多针对性政策，强化精准支持。在支持创新促升级上，将进一步引导广大中小企业走“专精特新”发展道路，2022年将新培育3000家左右“小巨人”企业，支持更多中小企业进入龙头企业供应链，培育更多中小企业特色产业集群。

新一轮支持举措将落地

今年以来，从国家到地方陆续出台一系列惠企政策，包括通过普惠金融定向降准、再贷款再贴现等加大对小微企业定向支持。整体来看，中小企业生产经营总体保持稳定恢复态势，今年1至10月，规模以上工业中小企业营业收入、利润总额同比分别增长21.5%、30.4%。

不容忽视的是，今年三季度以来，我国经济下行压力加大，中小企业经营压力较大。

中央经济工作会议强调“稳字当头、稳中求进”，并释放了一系列惠企强企的信号。包括实施新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度；引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持；提升制造业核心竞争力，激发涌现一大批“专精特新”企业等。

与此同时，从部署清理拖欠中小企业账款，到进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持，再到鼓励大企业带动更多中小企业融入供应链创新链，支持更多专精特新“小巨人”企业成长……近期召开的国务院常务会议持续释放加力支持中小企业发展的政策部署。

多部委近期也频频发声，强化接续政策储备。国家发展改革委副主任兼国家统计局局长、党组书记宁吉喆撰文表示，要保证财政支出强度，加快支出进度。实施新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度。

工信部部长肖亚庆表示，将统筹落实系列惠企政策，做好执行情况的效果评估，加强对新问题新趋势的关注研究，及时推出更多针对性政策，强化精准支持。

“中小企业好，中国经济才会好。稳定和促进中小企业健康发展，有助于稳定国民经济基本面，保障2022年开好局、一季度平稳接续。”中国电子信息产业发展研究院中小企业研究所所长杨东日对记者表示。

新培育约3000家“小巨人”企业

与助企纾困同步，一揽子促企创新的举措也在推进中。其中，促进中小企业“专精特新”发展是发力重点。

肖亚庆表示，将研究制定创新型中小企业、“专精特新”中小企业、“小巨人”企业评价和培育办法，2022年要新培育3000家左右“小巨人”企业，引导更多大企业对“小巨人”企业开放市场，支持更多中小企业进入龙头企业供应链，培育更多中小企业特色产业集群。

资本市场支持也将进一步精准发力。工信部中小企业局副局长王海林日前表示，“专精特新”中小企业是资本市场的优质标的，将结合北、沪、深交易所和新三板的市场定位，加强对优质中小企业的分类指导，支持更多符合条件的“专精特新”中小企业上市、挂牌融资，并探索为“专精特新”中小企业申请在新三板挂牌开辟绿色通道。

在进一步拓展直接融资渠道上，王海林表示，将支持“专精特新”中小企业开展债券融资，鼓励开发更多适合中小企业的债券品种，完善中小企业债券融资增信机制。鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场。进一步畅通股权投资基金“募投管退”各环节，引导其为具有发展潜力的创新型中小企业提供支持。发挥国家中小企业发展基金等政府投资基金的引导作用，带动更多社会资本投早投小投创新。

中长期部署扎实推进

一系列着眼于中长期的部署正扎实推进。日前，工信部等19部门联合发布了《“十四五”促进中小企业发展规划》，明确“十四五”时期，围绕“政策体系、服务体系、发展环境”三个领域，聚焦“缓解中小企业融资难、融资贵，加强中小企业合法权益保护”两个重点，紧盯“提升中小企业创新能力和专业化水平”一个目标，进一步增强中小企业综合实力和核心竞争力。

2021年至2025年，中央财政将累计安排100亿元以上奖补资金，支持1000家以上国家级专精特新“小巨人”企业。支持有条件的“专精特新”中小企业优先参与玻璃新材料、智能语言、智能家电等新培育的制造业创新中心建设。

在业内专家看来，下一步需要加强政策的精准“滴灌”。中国信通院规划所创新部主任李耀华表示，要在细化措施、做好服务、优化环境方面下功夫，比如针对小微型企业，更多考虑“保护生存”，针对中型企业，更多思考“促进发展”。

“需滚动制定办实事清单。着重关注生产经营成本攀高、垄断和不正当竞争行为、创新资源结构性错配等各类新问题新挑战，及时做好风险应对的政策储备清单，稳定和提振企业发展预期与信心。进一步扩大减税降费惠及范围，确保直达更多市场主体；尊重企业家精神，保护产权和知识产权，规范金融机构对中小企业贷款自然人保证担保行为，让中小企业有实实在在的获得感。”李耀华进一步表示。

此外需继续加大对“专精特新”中小企业支持力度。杨东日表示，应当充分发挥北京证券交易所主阵地作用，加大国家中小企业发展基金等政府投资基金政策引导，加强优质创新型中小企业上市培育，加大对种子期、初创期成长型中小企业的支持力度，带动社会资本扩大中小企业直接融资规模。同时进一步开放市场、创新、资金、数据等要素资源，推动产业政策与金融政策衔接，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，加大对重点领域和重要产业链上下游中小企业的支持力度。（记者 郭倩）

(责编：赵竹青、陈键)