原标题：智能化浪潮奔涌 多条主线迎变革机遇

2021年是“十四五”开局之年，一系列立足当前、着眼未来的政策规划相继出台。这一年，云计算、大数据、人工智能等数字技术的创新与应用加速落地，各行业数字化改革加快推进，智能化浪潮奔涌。二级市场上，相关领域多只个股表现抢眼，资金积极入局。不少专家和机构人士表示，“科技强国”大背景下，智能化将是2022年乃至未来五至十年A股投资的核心主线，智能汽车、能源互联网、工业互联网、云计算等多条主线将在这股变革大潮中迎来机遇。

央地政策持续加码数字化智能化

随着新一代信息技术日趋成熟，智能化浪潮正加速席卷而来。中央经济工作会议提出，要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。加快形成内外联通、安全高效的物流网络。加快数字化改造，促进传统产业升级。“中央经济工作会议再次强调传统行业的数字化改造，有望加速企业向数字化、智能化转型。”万联证券分析师夏清莹表示。

记者梳理发现，数字化、智能化已成今年中央和地方政策的一大关键词。

今年3月发布的“十四五”规划纲要提出，打造数字经济新优势。聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。

4月14日，工信部就“十四五”智能制造发展规划向社会公开征求意见。征求意见稿提出，到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

11月30日，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出培育工业级智能硬件、智能机器人、智能网联汽车、智能船舶、无人机、智能可穿戴设备、智能家居等新型智能产品。发展基于智能产品的场景化应用，加快智能产品在多个重点行业领域应用推广。当月，工信部等四部门还联合印发《关于开展2021年度智能制造试点示范行动的通知》。

地方层面，《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》近日发布，提出推动产业“换核、强芯、赋智、融合”；《江西省“十四五”智能制造发展规划》提出将在多个领域推动设备联网和生产环节数字化连接，提升企业的智能化水平。

“如果用‘数字化改造和数字经济’对过去十年做总结的话，那么未来十年，中国将迎来智能化的浪潮。”华兴资本集团创始人、首席执行官包凡在今年世界互联网大会乌镇峰会上说。他表示，新技术周期下，芯片、硬件、算力、系统、软件等多层次的全链路科技不断发展创新，智能经济的时代即将来临。未来十年，中国经济发展最大的结构性机会是智能技术在国民经济里面的广泛应用，以人工智能、大数据、5G等为代表的新技术的发展，将为经济增长赋能。相关创新将会体现在五大领域，即智能消费、智能产业、智能健康、企业服务SaaS（软件即服务）和智能技术。

“作为宏观经济层面构建高质量发展新引擎和企业层面塑造长期竞争力的关键抓手，智能化必将是未来几年持续的投资主线和长期关注领域。”罗兰贝格合伙人吴钊对《经济参考报》记者表示，智能化涵盖范围广阔，它不仅包含了“智能汽车”“智能家居”等产品层面的创新，也包含“智能制造”“智能供应链”等传统产业链模式在新技术和新数据赋能下的升级，同时也涉及企业的数字化平台和智能化转型概念。

川财证券制造行业首席分析师孙灿也表示，制造业产品的智能化是我国数字经济发展大战略下制造业升级的必然方向，“相信智能化是2022年乃至未来五年A股投资的核心主线” 。

相关领域景气度不断攀升

从今年A股上市公司的表现来看，智能化相关领域可圈可点。

业绩方面，Wind数据显示，截至12月24日记者发稿时，2021年度业绩预喜的84家公司中，电子、软件、机械设备制造、汽车制造等智能化相关行业公司占比超四成，其中，歌尔股份预计2021年全年净利润为42.44亿元至45.28亿元，盈利能力居前。预计业绩翻番的公司中，半导体企业东芯股份以1051.89%至1128.68%的增幅居首，软件服务商嘉和美康预计年度净利润增幅为233.88%至327.92%，微型逆变器龙头禾迈股份预计净利润增幅为73%至102%。

二级市场表现方面，能源互联网、智能汽车、智能制造、智能穿戴、智慧农业指数年内累计涨幅分别为79.18%、36.28%、19.10%、20.63%、35.46%，远远跑赢上证指数（4.17%）和深证成指（1.66%）。今年比较热门的芯片、鸿蒙概念、数字人民币、元宇宙等概念，均与智能化关联紧密。

记者梳理发现，在年内305只股价翻倍的个股中（剔除今年上市新股），智能化相关行业翻倍股扎堆，高端制造、人工智能、工业互联网、智能汽车、物联网、芯片制造、智能电网等智能化相关领域的翻倍股占比超四成。其中，半导体龙头企业国科微年内累计涨幅超300%，车企小康股份、高端装备企业双环传动、智能电网概念股四方股份累计涨幅均超过250%。

资本也加速涌入智能化相关赛道。吴钊表示，国内智能化产业今年投融资表现都比较活跃。以机器人赛道为例，今年融资案例数和融资金额都快速回暖，覆盖了工业机器人、AMR/AGV（自主移动机器人/自动导引运输车）、商业服务机器人等不同细分领域。智能汽车赛道，高阶自动驾驶的核心零部件领域如车载高算力芯片和激光雷达，软件及算法技术企业，Robotaxi方案商等不同领域都受到资本青睐。他认为，围绕智能化产业的投融资热度预期将会延续。

企查查数据显示，2021年，智能汽车相关企业注册量同比增长44.1%，智能汽车相关的融资事件同比增长93.3%；智能制造相关企业注册量同比增长71.8%，融资事件同比增长8.2%；人工智能相关企业注册量同比增长90.9%，融资事件同比增长35.0%。

智能化相关领域景气度不断攀升，带动用工人数增长。脉脉最新发布的报告显示，以职位供给量的环比增长率统计，2021年，新能源发电、新能源汽车、智能制造行业增速最快，增速分别为451%、365%和352%，新金融科技、人工智能和电子的增速则分别为190%、186%和181%。

变革大潮中多主线具备爆发潜力

不少机构和专家认为，智能汽车、能源互联网、工业互联网、云计算等多条主线将在智能化变革大潮中迎来机遇。

西南证券指出，预计2022年将会有更多政策落地，促进数字经济与实体经济融合加深，智能化将是计算机行业一大投资主线。“以智能汽车和智慧能源为代表，两者均属于近年来成长起来的新兴赛道，我国与海外的技术并无明显差距，是实现弯道超车的重要推力，由于成果易感知，景气度边际提升最为明显，具备高爆发潜力。”西南证券计算机研究团队表示。孙灿也表示，2022年智能化投资主线可重点关注工业互联网、智能电网、车联网和物联网等。

智能汽车的高景气度今年已被验证，软件定义汽车也成为行业共识。吴钊认为，智能化会是汽车产业在下一个十年的竞争重点，预计2022年随着智能电动车渗透率不断提升，结合消费者智能化体验后的口碑传播，智能电动车将迎来新一轮爆发。东北证券表示，2030年中国智能网联汽车市场空间将超一万亿元，预计年复合增长率达26.22%。

具体赛道方面，西南证券表示，2022年，智能座舱的商业化将率先落地，根据研究机构IHS的数据，预计2025年我国智能座舱市场规模超过1000亿元，发展远快于海外。自动驾驶也将迅速发展，多款搭载L3+功能的车型将于2022年逐步落地，行业迎来新一轮爆发周期。东北证券则认为，智能网联汽车领域，大算力芯片与激光雷达将成为潮流，建议关注车内软硬件架构升级的市场机遇。

在“双碳”政策及新能源产业蓬勃发展的背景下，能源互联网系统迎来重大发展机遇。国家电网公司发布的国家智能化规划总报告显示，电网三个阶段的计划总投资规模分别为5510亿元（2009年至2010年）、15000亿元（2011年至2015年）和14000亿元（2016年至2020年），其中，智能化投资占比分别为6.19%、11.67%和12.5%，呈现不断上升趋势。南方电网公司日前印发的《南方电网“十四五”电网发展规划》也提出，“十四五”期间，南方电网将在电网建设上规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程。

银河证券指出，能源互联网系统将带来巨大的增量环节和增量空间，包括能源系统分布式结构中储能（储能系统）、微网和虚拟电厂三个关键环节的建设需求，数字电网建设中物联网智能传感、平台和终端应用的增长以及智慧电力运维与监测的需求增长，能源管理服务、城市充电站、智慧园区等运营服务的发展。东吴证券认为，“双碳”背景下，能源行业信息化转型将成为我国“十四五”时期重点建设内容，能源信息化赛道相关公司有望获得更大成长空间。

工业互联网方面，万联证券认为，随着我国经济数字化转型持续深化，各行业工业化、信息化融合发展趋势越来越明显，信息技术赋能制造业实现智能制造将是未来几年的长期任务。在政策推动下，工业互联网基础设施有望加速完善，为行业应用规模化落地建立基础。西南证券认为，政策推进叠加内生需求，预计明年工业软件渗透率将持续提升。

云计算方面，根据艾瑞咨询预计，2022年国内云计算规模仍保持45%的高增速。西南证券表示，云计算是未来十年长周期成长的主线，尤其是国内云计算行业发展迅猛，预计未来三年增速达到32.6%，远超全球16.9%的增速。相较传统的一次性付费，SaaS无疑是更好的商业模式，也是未来长周期的成长主线。

与此同时，专家提醒投资者，对于智能化的相关投资要理性。申万宏源首席市场专家桂浩明表示，对于投资者来说，需要重视智能化，但不要盲从。经济学者、允泰资本创始合伙人付立春表示，信息化革命进一步升级就是智能化革命，这是一个大趋势，其前景非常广阔，无论从产业的角度还是从投资的角度都是具有潜力的，但也要提防一些企业打着智能化的噱头去炒作概念。（记者 李静）

(责编：赵竹青、陈键)