原标题：生姜价格连续下跌——“姜你军”风光不再，姜农影响几何

□ 连续7年生姜持续高价，提升了姜农种植积极性。2021年全国生姜种植总面积接近900万亩，加之普遍增产，导致价格出现较大幅度下滑。

□ 生姜种植地区应大力开展价格保险，积极发展订单农业、现代农业、推广种植新技术，宣传引导种植户理性种植，以防“姜贱伤农”。

近期，不少消费者表示，今年的生姜便宜了。数据显示，12月23日，北京新发地农产品批发市场生姜价格为5元/公斤。从整月来看，11月份月平均价格为5.22元/公斤，连续四个月下跌。在生姜重要产区的山东省昌邑市，昌邑市大姜协会会长高洪侦记录这几年生姜价格波动的情况：2016年3.0元至3.6元/公斤，2017年7.8元至8.2元/公斤，2018年7.6元至8.2元/公斤，2019年6.8元至7.6元/公斤，2020年18元至20元/公斤，当前1元至5元/公斤。

今年生姜价格连续下跌，原因何在？对种植户有什么影响？如何防止生姜价格大起大落？记者在占全国生姜供应量七成的山东进行了采访。

产量增加是重要原因

要了解生姜价格为何下降，还要从去年生姜价格大涨谈起。山东济南市莱芜区万兴食品有限公司销售经理郭海勇认为，去年涝灾导致生姜产量下降，库存低，市场供应少，连老姜价格也在涨。

对于今年生姜价格回落，山东安丘市农业农村局蔬菜科科长张中华分析认为，价格主要由供需关系决定，今年产量明显比去年增加不少，供大于求，价格自然回落。“去年生姜价格达到高位，种植生姜一亩地纯利润在几万元，高利润刺激种植户增加面积。”

高洪侦分析认为，从今年4月份开始，生姜价格出现下跌，主要有三方面原因。一是种植面积和产量“双升”。连续7年生姜持续高价，提升了姜农种植积极性，全国种植总面积从每年的400多万亩到2021年接近900万亩，加之生姜普遍增产，导致今年生姜价格出现较大幅度下滑。

此外，由于2020年后期交易价格持续上涨，使得农户产生惜售情绪，手中货源量较往年同期偏多。临近生姜收获，姜农要倒姜窖放新姜，农民大量卖出，市场供应量集中，销地市场跟不上，生姜价格回落较多。

二是生姜出口量锐减。当前，疫情还在全球蔓延，出口运输行业面临巨大挑战，海运费用不断上涨、集装箱供应短缺、船期拖班、检疫工作的严格以及运输、装卸员工的缺口，使得整体运输时间有所延长，外贸订单大幅减少。咨询生姜出口大市的情况，出口较往年减少约70%。

“终端市场需求未见明显利好情况，是第三个原因。”高洪侦说，今年交易状态一直是随购随销的情况，整体走货速度、走货量约是往年的三分之二，相同货源量进货，销售时间有所延长。

种植户如何应对

姜葱蒜是做菜的调味品，用量不大，大多数人对其价格也并不敏感，但对于广大种植户来说，生姜价格变化却是件大事儿。

济南市莱芜区生姜主产区大王庄镇瓜屋子村生姜种植户吴刚前几年发了“姜”财，今年情况却不乐观。“按照亩产量10000斤来算，今年亩均收入最高也就7000元至8000元，这一年的投资与收入基本持平。”他说。

安丘市凌河镇山后屯村种植户刘衍谭是远近闻名的种姜老把式，他告诉记者，去年他种了4亩生姜，眼看价格待续走高，今年扩大到了14亩，没想到价格会持续走低。

“生姜价格剧烈波动对种植户影响较大。”昌邑市农业农村局副局长李冠仓说，由于生姜种植前期资金投入较大，有些姜农还是贷款投入，对于上百亩的种植大户来说损失不小。按照目前行情看，明年生姜种植面积可能会减少。

不过，刘衍谭表示，明年自家的种植面积基本不会减少。他说，自己种了十几年，大风大浪都见过，十几块钱一斤卖过，几毛钱一斤也卖过。“我还入了保险，保护价1.38元，低于这个价，保险公司也会补偿。”

防止价格大起大落

如何防止生姜价格大起大落？李冠仓说，生姜价格下跌的主要原因是种植面积过大，供大于求造成的。建议国家层面加强对该产业的指导及引导，农业部门在相关网站及时发布生姜产业相关信息。

同时，他还建议，应加大生姜深加工力度，研发生姜新产品，延伸产业链条，缓解供需矛盾，降低市场需求波动。开拓培育国外市场，加大出口力度也是一种有效途径。张中华解释说，虽然生姜出口量占比并不大，但是对稳定价格有积极作用。

张中华告诉记者，虽然价格主要由市场调节，但是政府仍大有可为。近年来，安丘市大力倡导大姜价格保险，以防“姜贱伤农”，另外，积极发展订单农业、现代农业、推广种植新技术，宣传引导种植户理性种植。对姜农来说，在提高生姜品质和产量的同时，做好储存，看准市场时机也很重要。（记者 王金虎）

(责编：赵竹青、陈键)