原标题：探索科普研学新模式：第四届中国科普研学大会云端召开

记者26日获悉，第四届中国科普研学大会于12月25日-26日在线上举行，近百名科技、科普、文化、教育领域专家汇聚云端，深入探讨科技、文化与研学的融合之道，以及如何让科普研学资源更好地助力“双减”工作。

据了解，本届大会由中国科技新闻学会、中国青少年科技辅导员协会、河南省科学技术协会、安阳市人民政府共同主办，旨在积极响应有关“双减”和“满足学生多样化需求”的精神，更好整合利用科普研学资源，搭建共建共享合作平台，推动科普研学健康发展。

25日上午的开幕式由科大讯飞虚拟主播爱加开场，增加了本届大会的科技元素。中国科技新闻学会理事长宋南平表示，随着国家“双减”等教育改革政策的落地实施，中小学生有更多时间走出课堂、走进研学基地。科普研学事业迎来了良好的发展机遇，要加强数字化技术运用，开展形式多样、内容丰富的科普活动，促进青少年素质教育和全面发展。

中国科协青少年科技中心主任辛兵表示，科普研学是一种很好的链接科技创新与科学普及的手段，通过在科技馆、科研院所等科普基地开展研学活动，一方面可以向青少年更加生动地展示科技成果；另一方面通过参与实践可以有效培养青少年的创新能力和解决实际问题的能力，对于全民科学素养的提升，应用型人才、创新型人才的培养具有重要意义。

中国工程院院士、中国科学院合肥物质科学研究院研究员刘文清，西湖大学讲席教授、“深潜英雄”勋章获得者崔维成分别做了《“双碳”背景下环境科技创新的机遇》《深海潜水器技术的现状及发展趋势与青少年创新教育》的特邀报告。上海科技馆馆长王小明做了《后疫情时代场馆研学体系重构的思考》的主旨报告，从后疫情时代场馆特征、场馆研学体系的重构和场馆研学发展的思考三个方面向大家分享了上海科技馆的经验。

结合本届大会“科技历史文化融合，研学助力古都发展”的主题，会议还邀请了南方科技大学讲席教授唐际根，科大讯飞总裁吴晓如分别做了《我想和妇好聊聊-科技助力殷商文化研究的案例与设想》和《人工智能助力科普研学》的专题报告。(记者 余湛奕)

(责编：赵竹青、陈键)