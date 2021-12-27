记者 彭扬

原标题：增强信贷总量增长稳定性 结构性工具做好“加法”

日前召开的中国人民银行货币政策委员会2021年第四季度例会提出，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性。结构性货币政策工具要积极做好“加法”，精准发力。

专家表示，总量工具和结构性工具相结合将是未来一段时间货币政策的主要特点。同时，通过实施结构性工具，精准支持小微民营企业、制造业新兴领域，增强经济发展韧性。

更加主动有为

会议指出，要稳字当头、稳中求进，加大跨周期调节力度，与逆周期调节相结合，统筹做好今明两年宏观政策衔接，支持经济高质量发展。稳健的货币政策要灵活适度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，更加主动有为，加大对实体经济的支持力度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，增强经济发展韧性，稳定宏观经济大盘。

“本次货币政策委员会例会的提法与三季度相比变得更加积极。在面临三重压力的背景下，货币调控要更加主动、前瞻，总量工具和结构性工具相结合或是未来一段时间货币政策的主要特点。”中信证券研究所副所长明明称。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，考虑到明年经济面临周期性与结构性因素影响，国内货币调控需要总量与结构工具配合。在总量适度增长与流动性保持合理充裕情况下，通过实施好结构性工具，精准支持小微民营企业等重点领域，激发微观主体活力，推动内需恢复，增强经济发展韧性。

在植信投资研究院首席经济学家连平看来，货币调控将保持灵活适度精准，维持稳健偏松操作，财政政策和货币政策协调联动，跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合，保持流动性合理充裕，促进货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增长率的基本匹配。

降低企业综合融资成本

在结构性货币政策工具方面，会议指出，结构性货币政策工具要积极做好“加法”，精准发力，将两项直达实体经济货币政策工具转换为支持普惠小微企业和个体工商户的市场化政策工具，实施好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，综合施策支持区域协调发展，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持。

中信建投证券首席经济学家黄文涛表示，近期监管部门对结构性货币政策工具的重视程度有所提高。比如，支农支小再贷款利率下调、碳减排支持工具和煤炭清洁能源再贷款相继落地，两项直达实体经济的货币政策工具完成转换等，预计在跨周期调控与逆周期调节相结合的情况，以及增加货币政策精准性，大力支持实体经济和中小微企业的背景下，结构性货币政策工具将继续发挥重大作用。

会议提出，完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，加强存款利率监管，发挥贷款市场报价利率改革效能，推动降低企业综合融资成本。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，把握好内部均衡和外部均衡的平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，为推动跨周期和逆周期调节有机结合，更好降低企业综合融资成本，下一步可适度下调存款准备金率，贷款市场报价利率也有一定的下降空间。

更好满足购房者合理住房需求

在房地产方面，会议指出，维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。

“今年下半年以来，国内房地产市场受到部分因素扰动。金融管理部门及时采取措施，推动房地产市场回归常态，目前已见成效，但房地产恢复常态有个过程。此次人民银行再次释放暖意，将继续推动房地产回归常态。”周茂华表示。

黄文涛表示，微调房地产政策，为优质房企提供融资的窗口期、为保交付的项目提供融资支持、为首套房和合理置换的居民购房需求提供融资帮助，都是宽信用政策发力的重要方向。

此外，会议要求，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

(责编：赵竹青、陈键)