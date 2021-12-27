原标题：《托管云产业发展白皮书》发布：新型云服务模式兴起

中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)、中国通信标准化协会主办的“2021混合云大会”日前在北京举办，会上发布了《托管云产业发展白皮书》。该白皮书内容显示，越来越多的中小企业出于数据可控、安全合规等因素，开始采用本地数据中心上云。在此背景下，托管云作为一种新的云服务产业模式逐渐兴起，因其兼具公有云模式弹性灵活的特点，和传统托管服务就近接入、资源专属、贴身服务等优势，可以满足大量的中小企业用户上云需求。

近年来，随着云计算产业的成熟，越来越多的企业用户普遍认可和接受了云服务模式，用户的IT基础设施向云服务转型的趋势已经不可逆转。而围绕着云服务的转型，各大数据中心基础设施的参与者经过持续的摸索，基本形成了公有云、私有云和传统数据中心托管服务三种类型。其中，传统的数据中心托管服务商为满足中小企业用户对贴身运维服务的需求，以及特定行业出于用户数据安全性、合规性、业务敏感性考虑要求数据不出市不出省的要求，结合了最新的云计算研发和技术能力，形成的一种新的云服务模式——托管云。

信服云首席营销专家任建昀表示，“托管云是云计算深入渗透到传统数据中心托管行业后，衍生出来的一种共建共营、合作共融的产业形态。这种全新的云服务融合了托管服务和云资源服务化的理念，满足了大量中小企业数据可控、安全可靠、托管式运维的需求，为中小企业用户上云提供了一种新的选择。”

本次发布的白皮书指出，目前市场上已经出现了各种形态的托管云生态合作模式，比如共建共营、渠道加盟、数据中心利旧改造等等。在托管云生态之上，服务商以按需付费的云服务模式，为用户提供包含计算、存储、网络、安全、数据库、专业运维等在内的 IaaS/PaaS/SaaS 等服务。

与其他云服务不同，托管云具有三个特性：

第一，具备广泛分布的共建型托管云服务节点。托管云服务商通过共建共营等模式提供大量的本地化的数据中心机房资源，方便用户就近接入，获得更低时延的业务体验。相对而言，公有云服务商的集中式数据中心则需要跨网络访问，需要更多网络资源保障。

第二，本地化的合作运维模式。托管云服务商为合作伙伴提供运维能力，合作伙伴使用专有的运维通道为用户提供代维服务，并且整个服务过程可监控，管理维护能力方面保持原有的专属资源视角和能力。

第三，充分保障用户数据主权的托管云服务能力。托管云服务商能够提供专属资源，满足用户在数据合规方面的要求。提供安全等保以及安全基线检查等安全运营类服务，提升用户的安全等级，满足特定的行业合规和安全的要求。

白皮书同时还分析了托管云的未来发展的三个趋势：

首先，托管云服务商会持续扩大数据中心的数量，利用传统数据中心托管服务商以及行业合作伙伴向云计算转型的机会，通过自建、合作、合并等多种方式持续扩大数据中心的规模，让用户更加便利地在“家门口”接入云服务，获得云服务的收益。

其次，托管云服务商还将持续优化运维服务，在安全可控的条件下，借助灵活的、可定制的运维工具和服务，帮助用户提高运维效率，使用户的业务不停、网络不断、系统不瘫、数据不丢失。通过提高托管云平台的安全基线水平，承载用户更多的关键业务系统，提供托管式的、全方面的安全运营服务。

最后，大量的中小企业用户群体希望从云服务模式中获得更加普及的新技术，得到厂商更多的支持，获得数字化转型的机会，托管云服务商会持续提供更加贴近用户、便捷省心的云服务能力。

此次白皮书的发布，为托管云产业的持续发展提供了技术指引，同时也预示着云计算产业将迎来新一轮的升级与融合。未来，随着托管云这种新业态的兴起，获得一个数据安全可控、运维有保障的上云和用云环境将不再是一个难题，越来越多的中小企业用户也将在托管云的帮助下更简单、安全地完成数字化转型。（战钊）

(责编：赵竹青、陈键)