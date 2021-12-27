记者 黄 鑫

原标题：终端用户近5亿户 5G成经济增长新引擎

我国5G网络建设和应用正加速推进。截至今年11月份，已建成5G基站139.6万个，5G终端用户达到4.97亿户，“5G+工业互联网”在建项目超过1800个。

在显著拉动消费的同时，5G也在稳投资、带动产业链发展方面起到了重要作用。专家认为，以5G为代表的新型数字基础设施是新型基础设施的核心，已成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。

网络建设量质并进

北京市五环内实现室外5G信号连续覆盖，安徽省提前两年完成“5G网络基本实现乡镇级以上区域覆盖”目标，重庆市所有区县重点区域实现5G网络全覆盖……5G网络建设速度不断加快。

“中国5G发展已取得世界领先的显著成就。”工业和信息化部信息通信发展司司长谢存介绍，目前，我国已建成5G基站数量占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户数占全球80%以上；全国5G应用创新案例超过1万个，涵盖工业、医疗、教育、交通等多个行业。

我国5G发展在标准、技术等方面也具备领先优势。公开数据显示，在全球5G标准必要专利中，中国企业专利声明数量占比位居全球首位，中国企业积极参与并牵头完成了部分5G国际标准的制定，扮演了重要角色。其中，华为作为5G标准的重要技术贡献者，已公布了5G标准基本专利费率。今年3月份，华为知识产权部部长丁建新宣布，华为对遵循5G标准的单台手机专利许可费上限为2.5美元。

同时，我国5G终端不断丰富。据中国信通院数据，今年1月份至11月份，我国5G手机累计出货2.39亿部，同比增长65.3%。

谢存表示，“十四五”期间，我国要建成全球规模最大的5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖，其中行政村5G通达率预计达到80%。

“到2025年，我国5G基站将达到360多万个，优先完成重点区域的5G网络覆盖。并加大新技术的推广应用，一方面，适时开展5G毫米波网络建设，另一方面，面向行业应用需求，推动5G行业虚拟专网建设模式、运营服务、技术方案创新与成熟。”中国电子信息产业发展研究院无线电管理研究所副所长彭健说。

5G应用扬帆起航

在京东的5G智能物流园区，无人重卡、无人轻型货车、无人巡检机器人等自动远程调度行驶，车辆线上预约、无感入园并实现路径自动导引和场站智能调度，人脸识别系统进行园区、仓库、分拣多级员工权限控制，AR（增强现实）眼镜帮助操作员自动识别商品并结合可视化指令辅助作业。

在浙江宁波的雅戈尔工厂，中国联通5G赋能的MES系统发出指令，布料在流水车间里挨个“排队”，剪裁好的布料自动进入缝制程序，缝制好的上衣还能与裤子精准匹配，完成从裁剪到成衣的“蜕变”。

5G应用正加速融入千行百业，成为促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎。

据统计，目前全国5G应用创新的案例已超过1万个，覆盖22个国民经济重要行业。“5G+工业互联网”已在采矿、钢铁、电力、石化化工等十大重点行业率先布局，形成远程设备操控、机器视觉质检、生产能效管控等二十大典型应用场景。

其中，工业制造、采矿、港口等垂直行业应用场景加速规模落地，已由最初的生产辅助类业务为主向设备控制、质量管控等核心业务拓展，是当前5G应用方案较为成熟的领域。

教育、医疗、信息消费等领域5G应用也在加速发展。一批5G空中课堂、5G虚拟实验室、5G云考场、5G智慧校园等典型应用和标杆项目涌现，为开展5G在智慧教育中的试点应用积累了经验；全国已有超过600个三甲医院开展5G+急诊急救、远程诊断、健康管理等应用；AR导游、4K/8K直播、沉浸式教学等5G应用，在游戏娱乐、赛事直播、居住服务等信息消费领域大幅提升消费体验。

谢存表示，“十四五”期间将面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，打造深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，逐步形成5G应用“扬帆远航”的发展局面。

稳增长潜力巨大

“5G作为新基建的重要组成，通过布局一批5G新型基础设施项目，可以在稳投资方面起到直接的拉动作用，并带动5G产业链上下游企业协同稳健发展。更重要的是，以5G为代表的数字技术是经济社会数字化转型的重要引擎，在促消费、助升级、培育经济发展新动能等方面潜力巨大。”彭健说。

中国信通院发布的数据显示，2021年三大基础电信运营商计划5G资本开支总计1847亿元，较2020年增加5.1%。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘介绍，在5G发展较快的国家和地区，大力投资5G的运营商已取得了瞩目的商业回报。目前，中国、韩国、科威特等国家的5G用户渗透率已跨越20%的临界点，运营商已进入用户增长、商业回报、网络建设的螺旋式发展新格局。

5G溢出效应显著，中国信通院预计，2021年5G直接带动经济总产出1.3万亿元，直接带动经济增加值约3000亿元，间接带动总产出约3.38万亿元，间接带动经济增加值约1.23万亿元，分别比2020年增长33%、39%、31%和31%。

5G建设更大的市场潜力和投资空间在垂直行业。“随着5G标准的不断演进、5G网络的不断完善、5G产品的不断丰富，5G在制造业、交通、物流、港口、采矿、电力、油气、农业等垂直行业的赋能作用日益凸显，将助力垂直行业加速数字化转型，促进行业降本增效。”彭健说。

从推动数字化转型的角度看，如何推动5G下一步发展？

工信部部长肖亚庆表示，将稳妥有序开展5G和千兆光网建设，加快5G行业虚拟专网规模化建设，打牢数字化转型的网络设施基础。推进5G应用规模化发展，聚焦制造、矿山、电力、港口、医疗等重点行业，深度挖掘“5G+工业互联网”产线级、车间级典型应用场景，打造一批5G全连接工厂标杆。

(责编：赵竹青、陈键)