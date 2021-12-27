原标题：加强耐盐碱育种基础研究

为探讨科学用好土地资源，中国农业风险管理研究会和中国化工环保协会日前在京举行耕地质量提升与盐碱地综合利用研讨会。来自农业农村部、生态环境部等部委的领导专家，相关科研院所及企业代表与会参加研讨交流。 与会专家表示，目前我国农业生产形势总体良好，粮食安全保障有力，但部分农产品对外依存度较高。我国耕地数量呈刚性下降趋势，守住18亿亩耕地红线难度加大，耕地质量总体不高且局部退化严重。

与会专家认为，要从把握好城镇化工业化与农业现代化、经济利益与战略安全、制度建设与监督实施、稳定粮食生产与农业结构调整、发挥政府主导作用和充分调动农民积极性、严格土地用途管制与农村土地制度改革等六大关系中推进耕地保护利用的制度建设，着力在加大耕地资源保护力度、做好耕地的治理修复、增加粮食油料耕地面积、开展后备耕地资源储备等四个方面下功夫，大力开展高标准农田建设、推进耕地质量提升行动、加强耕地用途管控、摸清耕地资源的开垦利用潜力，守住和用好耕地存量，向耕地地力提升和盐碱地综合利用要增量，走出一条量质并重、用养结合的耕地安全确保粮食安全的可持续发展路子。

与会专家提出，盐碱地改良是一个世界性难题，要推进盐碱地综合利用向绿色低碳循环发展修复转变，以生态治理、综合治理为主攻方向，积极推动高效节水、精准控盐土壤修复技术，倡导通过植物、微生物等方式来治理土壤盐碱化，实现盐碱障碍绿色消减，营造健康和高质量土壤环境。同时，也要注意盐碱地治理中大量使用土壤调理剂所带来的二次污染风险。

与会专家提出，将耐盐碱育种列入良种联合攻关，这是我国育种研发的蓝海市场。要立足长远、做好规划，加强耐盐碱育种的基础研究，挖掘耐盐碱种质资源，开展联合攻关，因地制宜、分类指导，宜草则草、宜粮则粮。与会企业代表从各自实际出发，介绍了富硒硅钙钾镁土壤调理剂、盐碱地返盐阻隔剂、盐碱地专用生物有机肥、有机硅功能肥、健康耕层构建技术等实践成果，以及针对耕地质量提升的耕地地力指数保险、高标准农田质量潜在缺陷保险等金融保险创新产品。（记者乔金亮）

(责编：赵竹青、陈键)