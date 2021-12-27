原标题：数字技术助力中国“微型跨国企业”扬帆出海

日前，我国海关最新统计数据显示，今年前11个月我国进出口总值已达5.47万亿美元，同比增长31.3%。今年前11个月中国进出口总值已达35.39万亿，远远超过去年中国32.16万亿的全年规模。知名会计师事务所德勤在2021年度《科技赋能亚太数字贸易》的报告进一步分析了中国外贸强劲增长背后的秘密之一：成长中的中小跨境电商，在政策红利和数字技术助力下，正进行着关键一跃、逐渐长成“微型跨国企业”。

何为“微型跨国企业”？有研究这样画像：它们往往规模不到100人，也不乏只有2-3人的“超级小微”企业，创始人大多不过30多岁；3C、家居、美妆、服饰等，是它们出口全球的热销尖货；即使在疫情和世界局势复杂多变的挑战下，依然实现了130%的销售增长，成功把商品卖去了“挑剔”的欧美市场。中国每年跨境电商高达70%增速的出口，越来越多是由白手起家的年轻人实现的。这些微型跨国企业和中国小商人，他们往往一个人平均对接三个国家，运营超过3个平台，管理着数十万的流量，他们可以同时处理淘宝、Tiktok、Facebook、Insgram等平台的评论、客户反馈和需求信息。值得一提的是，这些企业三成都已经建好了自己专属的独立外贸网站，还有七成企业也希望能自建独立站（独立网站）。相比以前得依赖亚马逊等大平台，自建独立站的兴起是“微型跨国企业”自主品牌意识觉醒的标志，不仅能免去上第三方电商平台的“进场费”、避免受制于大平台规则制约，还能更直接面对消费者，让“粉丝”对品牌更忠实，后续促活拉新更有主动权，做数字贸易数据也更安全。

在这些中国经济“新奇迹”的背后，离不开国家在政策层面的大力支持和鼓励。全球疫情持续蔓延以来，全球消费者都在主动或被动地将消费行为转移到线上，跨境电商平台成为消费者采购的重要渠道。受疫情影响，海外许多工厂处于半停产状态，海外消费者对“中国制造”的需求上升，电子产品、日用品等受到海外消费者的青睐。面对这些新变化，中国成功打出了一套促进外贸的“组合拳”。从出台政策扩容跨境电商综合试验区到进一步稳外贸、稳外资，帮助出口企业对接更多海外买家，再到国务院发表《意见》支持跨境电商综合试验区建设和海外仓发展，无一不体现着国家从顶层设计层面给予跨境电商发展的巨大支持。可喜的是，新一代跨境电商在一系列国家政策红利助推下，准确把握国内数字经济高速发展的新机遇，实现的又一次发展跃迁。

在数字平台的加持下，它们把世界工厂的优势放大到了竞争对手难以企及的高度。比如，米兰时装周的新款一出，全球配置产业链的Zara要14天才能上架销售，而仅仅依靠中国产业链的shein却只需要7天。正如商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国所说，“中国的出口商品越来越得到国际市场的认可，中国完整的产业链、供应链越来越具有韧性，因此无论在疫情当中还是疫情过后，甚至在全球经济恢复的时候，都呈现无可比拟的竞争力，中国外贸以两位数增长将会持续一年到一年半。”

德勤的这份报告就指出，在技术进步、国际合作开放等诸多因素影响下，全球贸易正进入智能化升级，5G、大数据、人工智能等数字基础设施大大降低了小微企业跨境贸易门槛。例如，数字技术正助力跨境收款实现零门槛、低成本、高效率。在中日韩跨境电商卖家里，增长最快的跨境收款工具万里汇（WorldFirst）的占有率就超过四成。相比过去做外贸回款整体周期至少要1至2个月，而如果提款晚到一天，对卖家来说可能影响是“无法估量”的。“秒到账”和低费率，可以大大缓解资金周转压力。就像浙江大学国际联合商学院院长贲圣林说的那样，“数字科技时代，支付技术让小微企业也有机会成长为微型跨国企业，让他们以极低的门槛坐上全球数字贸易的列车，甚至和那些跨国大企业们坐到同一等车厢！”

实际上，随着全球数字化进程加速及物流、支付、贸易便利化条件的持续改善，全球范围内线上消费人群数量、消费商品品类快速扩大，跨境电商发展机遇期其实刚刚开始。包括5G在内的重要数字基础设施落地，海量大数据叠加人工智能，让智能决策成为可能，帮助开启万物互联时代。技术升级会吸引到越来越多的跨境电商加入数字贸易的全球产业链，以满足全球消费者日益增长的数字消费习惯根据最新数据，2021年第三季度，全球商品贸易量超过了5.6万亿美元，创下历史新高。其中，跨境电商更是借势起飞，据中国海关总署的统计：今年中国跨境电商前三季度进出口增长了20%;而去年其规模就已达到1.7万亿元，其中出口占三分之二，增长40%。

明年，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将正式生效。这是覆盖全球人口最多、经贸规模最大的自贸协定。中国也已经明确，将积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。同时，中国的贸易伙伴遍布全球230多个国家和地区，同各大经济体的经贸额增长迅猛，外贸“朋友圈”越来越大。我们相信，在数字技术的高效助力下，中国的“微型跨国企业”不仅能扬帆出海、破浪前行，还能在自身壮大的同时，让中国经济奇迹迸发出更大的活力。（国发智库 靳楚平）

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