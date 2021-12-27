人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国学者提出拍赫兹通信新框架 助力未来6G发展

2021年12月27日09:07 | 来源：科技日报
小字号

原标题：中国学者提出拍赫兹通信新框架 助力未来6G发展

记者近日从中国科学技术大学获悉，该校徐正元教授领衔的联合团队，日前在国际学术期刊《数字通信与网络（英文）》上发表了一篇名为“拍赫兹通信：用于无线通信的光谱融合”的研究论文，为第六代移动通信（6G）的发展提供了新思路。

第五代移动通信（5G）已进入商业化部署阶段，各国纷纷瞄准未来6G移动通信展开相关研究工作，力图抢占技术“快车道”。为实现全频谱和空间全覆盖的终极目标，在梳理所有可用的无线通信频段，排除具有强辐射且对人体有害的X光波段以及太赫兹频段后，拍赫兹频段成为仅剩的可用通信频谱资源。

拍赫兹通信拥有超大带宽和超高空间分辨能力，能兼容匹配多种形态的新型移动终端和空天地海的全空间应用场景，比如室内超大带宽互联、高精度定位、大规模工业机器通信、车联网、水下物联网、空间互联网等，满足人机物的互通互联。

近年来，针对特定应用场景，学术界和产业界曾尝试以多种光波作为信息载体的无线光通信技术，但这些技术仅使用拍赫兹频段内的碎片化频谱，严重制约了通信网络全局资源的优化，也不能很好地适应多种应用环境和不同类型终端，甚至无法满足用户特殊的信息安全和抗干扰要求。

上述研究首次提出了拍赫兹通信新体系框架，突破了传统肉眼视觉的光谱分段方法，有机融合红外光、可见光和紫外光多段频谱，实现拍赫兹全频段的有效开发利用。通过频谱感知智能选择波长与空间通道，该研究揭示了全频段信号传输特性和环境噪声影响，展现了拍赫兹通信在室内、室外和水下等全空间场景下的通信距离和数据速率性能极限，比如室内速率高达几十太比特每秒（Tbps）、水下距离远至500米，并挖掘了拍赫兹载波潜在的偏振和角动量维度特征以用于信号调制与复用，能实现通信链路和网络的灵活智能配置，服务于全息通信等新型高速业务与应用。（记者吴长锋）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十三号航天员圆满完成第二次出舱任务 将首次在太空跨年
　　人民网北京12月27日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年12月27日00时55分，经过约6小时，神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱全部既定任务，航天员翟志刚、航天员叶光富安全返回天和核心舱，出舱活动取得圆满成功。 此次是空间站阶段中国航天员第4次出舱。…
神舟十三号乘组两名航天员已成功出舱 舱外作业将成空间站阶段工作常态
　　航天员叶光富打开出舱舱门。来源：中国载人航天工程办公室 人民网北京12月26日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年12月26日18时44分，神舟十三号航天员叶光富成功打开天和核心舱节点舱舱门，航天员叶光富于18时50分、航天员翟志刚于19时37分，身着我国新一代“飞天”舱外航天服，先后从天和核心舱节点舱成功出舱，后续将协同开展空间站舱外全景相机C抬升、自主携物转移验证等操作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部