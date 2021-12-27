原标题：稳农业基本盘 中央农村工作会议部署14亿人“饭碗”大事

中央农村工作会议25日至26日在北京召开，部署2022年“三农”工作，聚焦14亿人“饭碗”大事，确保粮食安全。

应对各种风险挑战，必须着眼国家战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作。保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。耕地保护要求要非常明确，18亿亩耕地必须实至名归，农田就是农田，而且必须是良田。

“近年来，新冠肺炎疫情、复杂多变的国际形势、频发的极端天气正在改变国际粮食供给格局，在外部充满不确定性的时候，最重要的还是中国自身稳定，粮食安全是保证稳定的基础，只有保障了粮食安全，才能在这个基础上去寻求其他发展目标，因此会议提出要稳住农业基本盘。”中国国际贸易学会专家委员会副主任李永向中新社记者表示。

在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进。今年以来，国际粮价剧烈波动，创下近十年来新高，国际小麦价格上涨了50%，对中国国内粮食价格带来一定影响，国际粮食供应链受到冲击，也对中国粮食进口的稳定性带来挑战。

除了当前复杂的外部形势，中国国务院发展研究中心农村经济研究部部长、研究员叶兴庆表示，中国是一个人口大国，粮食需求还将持续增长，因此各方要绷紧粮食安全的一根弦。

此次中央农村工作会议指出，明年做好“三农”工作、稳定“三农”这个基本盘，对于保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境具有特殊重要意义。会议强调，要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产，确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示，中国粮食连续多年产量保持在1.3万亿斤以上，尤其今年，面对极端天气频发、新冠肺炎疫情等多重不利因素，中国粮食依然取得丰收，继续把饭碗牢牢端在自己手中，一个重要原因就得益于中国在粮食生产方面压实产粮责任，未来中国仍将坚持这一政策，成为“端稳饭碗”的重要保障。

据测算，未来三十年，中国的粮食需求仍将持续增长，有限的耕地资源也就显得尤为珍贵。

叶兴庆表示，从长期供给保障看，中国必须立足国内，坚持“藏粮于地”和“藏粮于技”，尤其要遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，同时提高耕地质量，加快高标准农田建设。

此次会议还提出，大力扩大大豆和油料生产。李永表示，随着中国口粮生产效率提升，中国具备了粮食种植结构调整的条件。中国的大豆和油料比较依赖进口，在外部形势日益复杂的情况下，中国需要提升此类作物的自给能力，以抵御不确定性风险。“纵观未来，中国仍将继续进口大豆，但同时需要增强自给能力。”

“国家粮食安全是‘三农’工作最核心的问题之一，粮食供给不仅关系14亿人的温饱问题，也关乎农业的发展和农民的致富。‘饭碗主要装中国粮’，就是要进一步明确本国农业在国家粮食安全战略中的重要位置。”李永说。(记者 陈溯)

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