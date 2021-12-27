原标题：手机暗黑模式“颠倒黑白” 除了省电，其实还有这些作用

在OLED显示屏上，当一个像素是纯黑色的时候，该像素将会被关闭并且不消耗能量，这时如果显示屏显示的是大面积的黑色像素，将会大大降低显示屏消耗的电量。此外，晚上躺在床上看手机时，还是在黑色背景下阅读白色文字对眼睛的刺激要小一些。

不知从何时开始，我们的聊天工具逐渐变成了微信。但微信更新的暗黑模式，却很少有人使用。

用户在将微信更新至最新版本后，即可开启暗黑模式。开启后，微信首页、聊天页面、发现页面、公众号文章页面、视频号页面、搜一搜页面、微信支付页面等都将自动转为深色。

其实微信的暗黑模式和手机的暗黑模式一样，都是在夜晚降低屏幕亮度，转为黑底白字。这种暗黑模式到底好不好用呢？

某些情况下暗黑模式更省电

暗黑模式有什么直接作用呢？暗黑模式可以节省有机发光二极管（OLED）显示屏的电量。从电池电量的角度来说，在具有OLED显示屏的设备上，暗黑模式其实是优于明亮模式的。这是由OLED屏幕的工作方式导致的。

在OLED显示屏上，当一个像素是纯黑色（偏离一点点都不行）的时候，该像素将会被关闭并且不消耗能量，这时如果显示屏显示的是大面积的黑色像素，将会大大降低显示屏消耗的电量。

换句话说，使用OLED显示器，显示黑色屏幕的白色文本要比白色屏幕的黑色文本更省电。不过这里面有一点要注意，只有像素完全是黑色的，才会省电。如果像素只是非常深的灰色或虽然非常黑但不是纯黑像素的时候，就不会有省电的效果。出于美观的原因，许多深色模式会用深灰色，而不是OLED真正能省电所要求的纯黑色。

暗黑模式到底可以节省多少电量？在此前进行的一次测试中，在OLED屏幕上使用官方应用，一个开启暗黑模式，一个没有开启暗黑模式，结果显示暗黑模式有显著的节能效果：在50%的亮度下，暗黑模式与正常模式相比，可以节省大约14%的电量；当屏幕亮度为100%时，暗黑模式与正常模式相比，可以节省约60%的屏幕所消耗的电量。

暗黑模式还有一些其他优势

暗黑模式除了省电，还有没有其他作用？

我们平时晚上趴在被窝里打开手机App时，总会弹出来一句：是否开启暗黑（夜间）模式？

暗黑模式在弱光环境下非常有用。晚上躺在床上看手机时，肯定是用黑色背景阅读白色文本要好一些，因为白色背景的屏幕发射的光较多，可能会有些刺眼。

当然，在晚上降低屏幕亮度，同时又眯起眼睛来看手机的话，进入眼睛的光就会变少，对眼睛的损害也会相应的降低。

其实暗黑模式还有其他一些优势。它可以改善一些用户对明亮光线的敏感性。比如有“畏光症”的人，明亮的背景光可能会引发其偏头痛，那么此时暗黑模式就可以帮助这些人继续使用手机。还有一些人由于视力问题，他们在深色背景上阅读明亮的文本会更加容易，这也是在暗黑模式流行之前，一些手机上有“反转颜色”这一功能的原因。

根据美国验光协会的数据，散光是一种非常普遍的现象。而散光患者阅读“白板黑字”比阅读“黑板白字”更难。

尽管许多人在昏暗的条件下使用暗黑模式会感到更舒适，但具体情况还要因人而异。人类天生是昼行性动物，因此大部分人还是更习惯在亮光下看黑色，而不是像暗黑模式一样正相反。

不过暗黑模式是好是坏，还没有一个确定的定论，只要你用着舒服就好了。（文章来源：中国科学院物理研究所公众号）

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从“大脑袋”到OLED

在大多数情况下，手机显示屏的屏幕面板主要使用两种不同的技术：液晶显示器（LCD）和有机发光二极管（OLED）。

而在这之前，还有一种阴极射线显像管的显示器，俗称“大脑袋”。在阴极射线显像管中，“阴极”其实就是加热的灯丝。加热的灯丝处于真空的玻璃管中，然后加热灯丝产生电子束。而它的工作原理就是靠电子束激发屏幕内的荧光粉来显示图像。由于荧光粉被点亮后很快就会熄灭，所以电子枪必须循环地激发这些点。

从20世纪90年代末期，显示器更新换代之后，LCD已经存在了很长时间，并且一直都是各种电子显示器的主要应用技术。它的出现是显示技术的巨大革新，让我们可以远离“大脑袋”，迎接轻薄的显示器。LCD由许多像素组成，一个像素包含三个子像素（也就是红绿蓝，RGB）。为了激活大量的子像素，每个像素都需要一个薄膜晶体管（TFT），它是一种半导体器件，作为控制阀为各个像素提供适当的电压。然后通过偏振作用改变光的通过量，也就是说在光不变的情况下，它只是依靠改变光的通过量来调节颜色和光的强弱，也就是一种遮光原理。

而OLED的工作原理是使电流流过有机化合物，来点亮单个像素。如果我们在阳极与阴极之间施加一个电位差，当电流开始流动时，阴极从电源接收电子，而阳极失去电子。电子使发光层带负电（类似于n型材料），而导电层带正电（类似于p型材料），空穴比电子具有更大的迁移率，因此它们从导电层到发射层会越过边界。当一个空穴遇到一个电子时，就会以光子的形式释放能量，因此只要保持电流流动，OLED就会产生连续的光。这样的工作原理使OLED具有很多优点，比如出色的对比度、更鲜艳的色彩饱和度和更高的效率。

(责编：赵竹青、陈键)