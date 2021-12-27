原标题：创造驱动制造 助推吉林高质量发展

在科技部批复支持吉林省建设创新型省份之际，科研底蕴浓厚的吉林省又该如何抓住机遇，建设具有吉林特色的创新驱动发展新模式？

在12月21日召开的吉林省委人才工作暨创新型省份建设大会上，获得2020年度国家科学技术奖、2021年度吉林省科学技术奖和吉林省科技成果转化贡献奖的代表上台接受奖励。

记者注意到，在2021年度吉林省科学技术奖一等奖获奖名单中，有瞄准核心关键技术的“高性能CMOS图像传感器先进制造及应用”；有产学研合作见实效的“超高密度小间距LED真三维光场显示系统与光场内容生成关键技术”；也有创造巨大社会效益、服务民生福祉的“疑难复杂肝移植的精准治疗及临床推广应用”等。

越来越多的“吉林创造”正在落地转化为“吉林制造”。近年来，吉林省大力实施创新驱动发展战略，加快推动产业关键技术的研发应用，引导广大科技工作者开拓进取，把吉林人文科教大省优势转化为产业优势、发展优势、竞争优势。

自主创新助力产业转型升级

“从2021年度获奖成果看，我省在科技引领支撑产业转型升级的成果显著，各方共同努力，越来越多的获奖成果在吉林转化为现实生产力和发展新动能。”吉林省科学技术奖励委员会有关负责人说。

新能源汽车是国家战略性新兴产业，我国也是世界新能源汽车产销最大国，但并非技术强国，在关键技术领域仍存在短板。中国一汽研发总院的张天强等科研人员历时4年，围绕高性能电动汽车的驾驶性、经济性、安全性等关键技术重点攻关，突破了高性能电驱动总成及智能全时四驱控制技术、整车复杂应用工况下的正向能效开发技术、全场景防热扩散及防触电安全技术，拉动了集团在新能源领域科技产业落地和经济增长。

来自中车长春轨道客车股份有限公司的王春生等科研人员在不锈钢叠焊技术领域围绕着焊接成型技术、过程精准控制、超声在线质量监测、效率提升及制造工艺管控体系实现了原创性突破，解决了高端不锈钢免涂装轨道车辆无痕迹制造技术难题，设计并搭建了国际领先的激光自动焊接生产线。

“吉林制造”的列车也凭借一系列独特技术成功拿下多个海外订单，产值超69亿元人民币，远期经济效益超100亿元人民币。

近年来，吉林省坚持需求导向和问题导向，统筹基础研究、应用研究和成果转化，科技创新成为经济社会发展的强劲引擎。长吉图国家科技成果转移转化示范区落地项目49项，投资金额5.34亿元；医药健康产业投资3000万以上重大产业化（新建、续建）项目共计92项，总投资464.55亿元……

源头创新突破 科技惠及民生

民生福祉是科技创新工作的重要部分。此次获奖成果，涉及装备制造、农业科技、疾病防治、食品安全、环境保护等领域，着眼于源头创新，科技成果惠及民生。

医疗健康是民生工作的重要一环，不少团队围绕群众急盼的领域孜孜不倦研发创新。吉林省肿瘤医院程颖教授团队的“原发性肺癌抗肿瘤新药临床研究与应用”项目，此次获省科技进步奖一等奖。项目组在国际上首创下一代EGFR TKIs一线治疗晚期EGFR突变肺腺癌的新方案；开发应用多检测技术筛选耐药突变患者，开创性采用ctDNA指导精准诊疗新策略，有效克服耐药，实现肺癌全程精准治疗新标准；创新使用抗血管生成类药物，首次建立复发/难治肺癌唯一治疗标准，开创肺鳞癌和小细胞肺癌免疫治疗新纪元。目前，该技术在全国顶级三甲医院和基层医院广泛推广应用，年治疗万余例患者，推进了我国抗肿瘤诊疗水平规范化、精准化、国际化进程。

吉林省科技厅厅长李岩表示，下一步，省科技厅将把创新型省份建设作为旗帜性抓手，不断培育良好的科技创新生态，激发全社会科技创新活力；不断营造良好的创新环境，调动企业创新主体作用；不断推进科技成果就地转化，积极打造科技创新驱动经济高质量发展新样板，为吉林全面振兴全方位振兴提供新路径。

(责编：赵竹青、陈键)