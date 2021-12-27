人民网记者 车柯蒙

今年以来，网络主播因偷逃税款被罚消息频出，先是有杭州市税务局稽查局对朱宸慧（微博ID：雪梨Cherie）追缴税款、加收滞纳金并罚款共计6555.31万元，对林珊珊（微博ID：林珊珊_Sunny）追缴税款、加收滞纳金并罚款共计2767.25万元，后又有黄薇（网名：薇娅）被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计13.41亿元。

薇娅被罚后，各地税务部门陆续发布通告称，对个别存在涉嫌重大偷逃税问题，且经提醒、督促、警告后仍拒不配合整改的，税务部门依法开展税务稽查，选择部分情节严重的重点案件进行了公开曝光。同时，提醒督促此前尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的网络主播等对照税法及有关通知要求进行自查，于2021年底前向税务部门主动报告和纠正涉税问题，税务部门将依通知要求从轻、减轻或者免予税务处罚，对仍拒不自查自纠或者自查自纠不彻底的，税务部门将依法依规严肃处理。

记者归纳分析总结来看，提醒、督促、警告、稽查、曝光，这5个关键步骤已经成为税务部门加强网络主播行业税收监管的一般程序，既体现力度又显现温度。

在记者看来，加强网络主播税收监管的力度和温度主要体现在三个方面，即对于可能存在涉税问题的部分纳税人以多种方式进行提醒引导，乃至督促自查自纠是精细服务、柔性执法的体现；对极少涉税问题或线索明晰的纳税人予以警示告知，属于税收精准监管的体现；对多次提醒督促仍拒不配合整改或仍整改不彻底的个别纳税人，在立案后依法依规开展税务检查，作出处理处罚决定，并选择部分重点案件予以公开曝光，这是重点打击的体现。

特别是前述曝光的几起重大网络主播偷逃税案，税务机关除依法追缴少缴税款外，坚持依法依规、宽严相济、过罚相当原则，充分考虑当事人税收违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度等因素，对其不同的偷逃税手段处以不同比例的罚款，在彰显税法权威的同时，让广大纳税人缴费人和社会大众既感受到了税收服务和执法的温度，又有力反映了税务机关促进税法遵从度的力度。

中国政法大学财税法研究中心主任、中国财税法学研究会副会长施正文在接受人民网记者采访时表示，今年以来，税务部门坚持以事实为依据，以法律为准绳，对几起公众人物偷逃税款作出的处理处罚决定，既彰显了税法的公正和权威，也体现了税务部门执法的柔性和温度。

施正文表示，税务部门通过“提醒、督促、警告、稽查、曝光”这5个关键步骤，进一步加强对网络主播个人所得税的监控和检查力度对偷逃税款等违法行为依法从严处理，向全社会再次表明了法治社会的治理之道。

“通过提醒、督促、警告、稽查、曝光这5个步骤，加强税收监管工作和违规违法处罚执行力度，是贯彻国家相关法律、规范经济秩序的重要举措。”西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强在接受人民网记者采访时表示。

汤继强认为，对不同案件特点处以不同比例的罚款，同时体现了税务执法的宽严相济、过罚相当，让监管有力度、有温度，有助于营造更公平且有秩序的竞争环境，促进新经济新业态在发展中规范，在规范中发展。

(责编：张文婷、高雷)