人民网北京12月27日电 （记者王连香）近日，据长江三峡通航管理局统计数据显示，2021年三峡枢纽航运通过量已达15058万吨，同比增长9.29％，再创历史新高，其中三峡船闸通过量14644万吨，超过其设计通过能力的46％，“大国重器”航运效益凸显。

安全服务为枢纽和谐稳定护航。2021年，三峡通航管理局把通道安全作为高效通航的第一前提，深入推进安全生产专项整治，扎实开展“防风险、除隐患、保安全、迎建党百年”系列安全生产活动，聚力防控客船和危险品船舶过闸安全风险，过闸船舶安检合格率提高到97.7％；发布应对大风大雾安全预警113次，护航48879艘次船舶通过三峡枢纽水域，事故险情数量同比下降27％，连续10年实现“零死亡、零沉船、零污染事故”，为船舶安全顺畅通过枢纽水域提供了可靠保障。

精准服务为重点物资保供增效。面对疫情防控严峻形势和保通保供巨大压力，三峡通航管理局从容应对，严格疫情防控，推行船员身份信息自助核验“远程打卡”“智行三峡”伴航、船舶过闸安全自查表格电子化提交等“零接触”服务方式，开设“船员方舱”免费为船员接种疫苗，实现“零输入、零感染”，保障了船舶正常生产运营。针对2021年三峡北线船闸、葛洲坝二号船闸计划性停航检修任务重、工期紧，三峡通航管理局与枢纽运行单位共同控制工期到天、细化节点到小时，夜以继日“应检尽检、应修尽修、能修快修”，提前实现两坝船闸复航，将检修对通航的影响降到最小；同时有效实施联动控制、积压疏解、诚信管理，保障了沿江物流供应链的稳定畅通。

“指尖服务”为三峡通航效率提速。三峡通航管理局精心开发“三峡通航e站”微信小程序，将“三峡通航过闸服务”所涉调度计划、过闸安检、海事监管等7个工序全流程“搬”到线上。船员通过手机就可便捷实现通航信息、过坝信息、待闸锚泊、政务服务等7大类42项“所见即所得”的查询、办理。“三峡通航e站”现注册船公司393家、船舶2913艘、用户51252人，全年累计访问量超4000万次；“三峡通航过闸服务”在部政务服务“好差评”系统有效评价数近3.8万次，排名榜首且100％好评；第三方机构船东满意度测评位居长航系统前列。

三峡通航管理局局长刘亮表示，随着长江经济带等国家战略的深入实施，三峡枢纽航运通过能力不能满足日益增长的船舶过坝需求的矛盾仍将长期存在，维护安全畅通稳定任重道远。三峡通航人将在交通运输部、长航局的正确领导下，坚持人民至上、安全至上，着力打造“品质三峡通航”，进一步发挥枢纽航运效益，服务加快建设交通强国、推进长江航运高质量发展。

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