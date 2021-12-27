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人民网北京12月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元，同比增长38.0%，比2019年1—11月份增长41.3%，两年平均增长18.9%。11月份，规模以上工业企业实现利润总额8059.6亿元，同比增长9.0%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，11月份，随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现，上游部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，下游行业成本压力有所缓解，利润结构呈现改善特征。

朱虹分析，11月份工业企业效益状况主要呈现以下特点：

一是利润行业结构有所改善。11月份，部分大宗商品价格出现回落，采矿、原材料行业对利润增长的拉动作用有所减弱，而处于中下游的装备、消费品制造业对工业企业利润的贡献增加，利润占比明显上升，上下游利润分化现象有所缓解。从行业看，在41个工业大类行业中，有26个行业利润同比增长，较上月增加3个，增长面有所扩大；有22个行业利润状况较上月改善，其中中下游行业占比超过八成。

二是消费品制造业利润增速明显加快。11月份，在消费品生产稳定恢复、价格回升等因素带动下，消费品制造业利润同比增长13.6%，较上月明显加快10.0个百分点，增速连续两个月回升，增速高于规模以上工业平均水平4.6个百分点。分行业看，服装、食品类盈利状况均较好，纺织服装、纺织行业利润同比分别增长63.1%、21.7%，利润由降转增或增长加快；酒饮料、农副食品加工、文教工美、食品制造行业利润增速分别为16.9%、14.6%、14.3%和13.6%，均实现较快增长。

三是装备制造业利润由降转增。11月份，装备制造业利润同比增长0.8%，而10月份为下降7.5%，利润由降转增。其中，汽车、通用设备行业虽然利润同比分别下降6.4%、6.2%，但在芯片短缺问题有所缓解、市场需求改善等因素推动下，降幅较上月分别收窄22.1、9.5个百分点。受益于高附加值产品产量增加、集装箱需求快速增长等因素，铁路船舶、金属制品行业利润同比分别增长48.4%、29.1%，均较上月明显加快。

四是采矿业继续带动工业企业利润增长。11月份，采矿业利润同比增长248.4%，延续了年初以来的快速增长态势，但增速比上月明显回落，对工业企业利润增长的带动作用有所减弱。分行业看，随着保供稳价政策有力推进，煤炭价格环比明显回落，但由于同比价格涨幅仍然较高，煤炭行业利润同比增长308.1%；油气开采行业受原油价格同比上涨明显、同期基数较低等因素共同作用，利润增速有所加快。

五是私营、小微企业利润继续改善。在减税降费、融资支持等一系列助企纾困政策措施作用下，私营、小微企业经营状况持续改善。11月份私营企业、小微企业利润同比分别增长12.9%、15.9%，比规模以上工业平均水平分别高3.9、6.9个百分点。

“总的来看，11月份工业企业利润继续保持较快增长，行业均衡性也有所改善，但成本压力仍然较大，下游行业利润改善还需进一步巩固。下阶段，要深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实中央经济工作会议精神，做好政策预调微调和跨周期调节，加大对制造业企业特别是中小微企业的精准支持，持续激发市场主体活力，进一步做好保供稳价工作，促进工业经济健康稳定运行。”朱虹说。

以下为1—11月份各项分类数据：

1—11月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额23638.1亿元，同比增长65.8%；股份制企业实现利润总额57618.9亿元，增长44.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额20645.0亿元，增长24.3%；私营企业实现利润总额24984.3亿元，增长27.9%。

1—11月份，采矿业实现利润总额9920.7亿元，同比增长1.86倍；制造业实现利润总额66128.9亿元，增长34.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3700.5亿元，下降28.2%。

1—11月份，在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增长，1个行业减亏，7个行业下降。主要行业利润情况如下：石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长3.87倍，石油和天然气开采业增长2.84倍，煤炭开采和洗选业增长2.23倍，有色金属冶炼和压延加工业增长1.50倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.04倍，化学原料和化学制品制造业增长1.02倍，计算机、通信和其他电子设备制造业增长29.8%，非金属矿物制品业增长15.4%，电气机械和器材制造业增长13.3%，通用设备制造业增长11.1%，专用设备制造业增长10.0%，纺织业增长4.6%，汽车制造业下降3.4%，农副食品加工业下降7.2%，电力、热力生产和供应业下降38.6%。

1—11月份，规模以上工业企业实现营业收入114.31万亿元，同比增长20.3%；发生营业成本95.70万亿元，增长19.7%；营业收入利润率为6.98%，同比提高0.90个百分点。

11月末，规模以上工业企业资产总计141.07万亿元，同比增长9.8%；负债合计79.57万亿元，增长9.1%；所有者权益合计61.50万亿元，增长10.8%；资产负债率为56.4%，同比降低0.4个百分点。

11月末，规模以上工业企业应收账款19.54万亿元，同比增长11.6%；产成品存货5.48万亿元，增长17.9%。

1—11月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.72元，同比减少0.43元；每百元营业收入中的费用为8.40元，同比减少0.52元。

11月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为93.1元，同比增加8.2元；人均营业收入为168.6万元，同比增加28.9万元；产成品存货周转天数为17.4天，同比减少0.9天；应收账款平均回收期为51.7天，同比减少3.0天。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)