人民网北京12月27日电 （记者王连香）日前，新疆首条沙漠高速公路——S21阿勒泰至乌鲁木齐高速公路建成通车，成为目前乌鲁木齐到阿勒泰地区最方便、快捷的高速公路通道，实现3.5小时“高速直达”。

S21阿乌高速公路全长342.5公里，设计时速120公里。该项目沿途大部分地区基础设施薄弱，缺乏筑路材料，施工难度较大。为高质量完成建设任务，项目围绕“沙漠超高速公路建设关键技术”实施了四大方向14项科技攻关课题，创新实施无人驾驶机群沥青摊铺路面、真空环保卫生污水处理系统、装载机编织布摊铺装置、剪力筋水平车等17项“四新”技术及微创新，为沙漠高速公路建设提供了新疆经验。

S21阿乌高速公路是丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心的重要组成部分。项目通过“交通＋旅游”融合发展，加快完善“快进、慢游”的旅游交通网络，充分发挥阿勒泰地区特色优势，带动沿线发展，为沿线农牧民增收创造了有利条件。

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