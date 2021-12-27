12月26日，备受关注的鲁南（日兰）高铁曲阜至菏泽至庄寨段正式开通运营，这标志着鲁南（日兰）高铁山东段全线贯通。据了解，鲁南（日兰）高铁东起山东省日照市，向西经临沂市、济宁市、菏泽市，终至河南省开封市兰考县，是国家“八纵八横”高速铁路网的重要连接通道，也是山东省“三横五纵”高速铁路网的重要组成部分。

去年8月14日，银江技术持续完善布局“新基建”，中标新建鲁南（日兰）高速铁路菏泽至曲阜段、新建菏泽至兰考铁路（山东段）的客服信息系统集成工程，力争助力打造省部级、国家级优质工程。据银江技术相关负责人介绍，公司承建了其中所有的站房客运服务信息系统，包括客运站客服设施终端设备以及客票系统、旅客服务信息系统和旅客服务与生产管控平台，以及管控平台与运输信息集成平台、客票系统等，为鲁南高铁山东段按时高质量开通运营提供了坚实保障。

“未来，公司将在积极完善智慧交通布局的同时，不断夯实基础强化内功，打造自身智慧数据中枢平台，为构建互联互通的轨道交通格局做出应有贡献，助力全国轨道交通产业高质量协同发展。”该负责人说。

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