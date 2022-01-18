据海尔集团消息，1月17日，海尔集团举行了创新年会，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰发表了题为《执一不失，开创未来》的演讲，宣布海尔集团董事局成立5大委员会，分别为战略与投资委员会、科学与技术委员会、薪酬与提名委员会、审计与风控委员会以及人单合一引领委员会。周云杰号召海尔创客主动“求变”，在变革中促发展，“不发展就是最大的风险”。

海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰。受访者供图

据介绍，海尔集团董事局成立战略与投资委员会，目的在于：战略上，聚焦实体经济，做大做强主业，成为数字经济时代的探索者、引领者——在已布局的智慧家庭、工业互联网和大健康三大产业版图上，加大创新投入，强化引领优势，成为数字时代的引领者；同时关注新能源和循环经济带来的新发展机遇，既要有发现机遇的眼力，又要有把握机遇的能力，成为绿色发展的先行者。

周云杰强调，新一届董事局要有战略定力，要耐得住寂寞，凝心聚力做大做强实体产业，构建引领时代的创新能力。

同时，当前全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。海尔集团董事局成立科学与技术委员会，旨在充分发挥自身科技创新体系的三大优势，进一步强化企业科技创新能力，聚力解决困扰行业的卡脖子技术难题。

周云杰提出，未来三年内海尔将建立专项产业基金400亿元，研发投入600亿元，聚焦在绿色低碳、安全隐私与合规、专业领域的芯片与操作系统、AIoT/感知与交互、数据生产力五大共性的关键技术方向上实施核心科技攻关，突破智家大脑、智慧家庭操作系统、工业智能BaaS引擎、直线加速器放疗系统等行业核心技术难题。

同期宣布成立的薪酬与提名委员会、审计与风控委员会、人单合一引领委员会则聚焦机制创新、底线思维、模式引领形成未来发展的保障。其中，薪酬与提名委员会将深化“创客制”的机制创新，吸引全球一流人才来海尔平台上创业，形成事业吸引人才、人才成就事业、事业激励人才的正循环。

周云杰表示，海尔的创客制是为激发全员创客创新活力而设计的创新机制，有两大创新：一是即使没有股份，也可通过经营权的分享，获得分享超值的机会。二是即使拥有股份，不创造增值，也没机会获得资本利得。数据显示，2021年，通过创客份额或股权获得分享超值的创客合伙人，范围扩大至14681人；跟投创业公司、上市公司的人数较去年增加81%。

审计与风控委员会建立国际一流的审计风控体系，构建起规避风险、预警风险、化解风险的三种能力，保障在不确定性极高的形势下实现高质量发展。

海尔的物联网转型已进入收获期，原来的“转型与变革委员会”更名为“人单合一引领委员会”。据介绍，这是企业董事会中独有的专门委员会类别。人单合一引领委员会致力于将人单合一模式发展成全球引领的管理哲学，推动模式及成果体系的标准化、国际化，将成功实践经验复制到全球企业，推动中国管理模式走向世界舞台中央。海尔集团创始人、董事局名誉主席张瑞敏将担任委员会总顾问。

(责编：李源、曹淼)