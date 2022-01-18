人民网北京1月18日电 （申佳平）1月18日，在国家发展改革委举行的例行发布会上，国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示，去年个别高杠杆房地产企业因自身经营问题发生境外债违约事件，导致中资境外债市场房地产板块出现短暂恐慌情绪，这属于市场的自我调节，不会影响中资境外债市场的整体功能。长期看，中资境外债市场将进一步成熟和完善。

金贤东指出，境外发债是企业有效利用境外资金、提升国际化经营水平和资源配置能力的重要工具，对于丰富利用外资形式、促进国内经济发展具有重要意义。2021年，国家发展改革委围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展和统筹发展与安全的要求，在深化“放管服”改革的同时，不断完善企业中长期外债管理。2021年，共有335家中资企业在境外发行中长期债券592笔，金额合计1958.5亿美元。总体看，中资境外债发行主体日趋多元，优质企业发行规模占比提升，综合融资成本显著下降，服务实体经济效果更加明显，支持国家重大战略和重点领域作用更加突出。

一是优质企业发行规模占比提升，多家细分领域领军企业探索境外融资渠道。2021年，投资级债券发行量占总发行规模的63.3%，较上一年提高4.5个百分点。多家细分行业领域领军企业首次赴境外市场发行债券，获得境外投资者踊跃认购，进一步丰富了中资企业发行主体构成。

二是融资成本显著下降，服务实体经济效果显著。在2021年三季度美元基准利率震荡上行的背景下，中资企业仍能把握良好的发行窗口，降低融资成本。据公开市场统计，2021年中资企业境外中长期债券加权平均成本为3.76%，较上年下降67个基点，有力支持了实体经济发展。

三是绿色类债券大幅增长，服务“碳达峰、碳中和”作用更加突出。据公开市场统计，2021年中资企业境外发行中长期绿色债券58笔，发行金额214.7亿美元，较上一年大幅增长162.8%。可持续发展债券12笔，金额59.1亿美元，是上一年的12倍。可持续发展挂钩债券和转型债券也在不断涌现。同时，发行主体更加多元，全面覆盖了金融机构、央企、地方国有企业、房地产企业等板块。

金贤东表示，国家发展改革委按照“控制总量、优化结构、服务实体、防范风险”的原则，继续鼓励和支持优质企业在科技创新、先进制造、绿色发展、新型基础设施等重点领域合理利用中长期外债，积极引导企业优化外债利率和期限结构，坚决遏制新增地方政府隐性债务，有效防范外债风险，更好地发挥企业中长期外债在服务高质量发展和加快构建新发展格局中的积极作用。

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