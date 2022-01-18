原标题：新技术浪潮下的内容行业趋势：数字内容与科技“互启共荣”

数字内容产业作为数字技术和文化产业相结合的领域，一直是科技重要的落地场景和“实验田”。近年来，“虚实共生”“超级数字场景”等话题进一步将数字内容和未来科技的发展联系到了一起。如何理解数字内容与科技之间的关系，把握数字内容领域的技术创新和应用趋势，已成为备受行业关注的焦点。

1月13日，腾讯科技向善创新周“数字内容与科技‘互启共荣’”专题研讨会在线上举行，会议邀请七位来自学界和业界的专家学者，就数字内容领域的技术趋势进行跨界交流，深入探讨数字内容如何在助力实体行业转型、科技研发、文化遗产传承等方面贡献技术能力，同时也就数字内容与科技结合的未来趋势进行探讨。

与会研讨嘉宾包括浙江大学计算机科学与技术学院教授金小刚、厦门大学信息学院副教授郭诗辉、中国传媒大学新闻传播学部副教授周逵、腾讯TEG游戏AI接入中心副总监卓居超、腾讯PCG AI技术中心副总监王烨鑫、腾讯王者AI应用副总监杨光、腾讯SSV数字文化首席架构师王朝阳。会议由腾讯研究院高级研究员陈孟主持，腾讯研究院、腾讯SSV、腾讯游戏学堂联合主办。

“互启共荣”：

内容与科技相互驱动已成为重要行业趋势

当下，前沿科技推动着数字内容产业不断创新与进化，内容产业也反向驱动科技的发展，并为现实中的各行各业提供数字化转型的动力。

在网络视频领域，AI技术的应用已经渗透进内容生产、审核、分发、消费、版权保护等各个环节，有力推动了行业的生产传播效率与健康发展。

腾讯PCG AI技术中心副总监王烨鑫在发言中介绍，在视频内容创作上游，AI技术的应用十分丰富：AI可以辅助智能选角、IP评估等一系列决策，实现视频内容的智能化生产，在视频内容的审核环节，也能支持内容的排重、版权检测、深度伪造检测等功能。

“借助AI技术进行短视频的自动化生产与剪辑，能够有效提高产出效能。”王烨鑫指出，腾讯视频利用AI生产的视频已经在很多场景落地，腾讯视频“精选页”“放映厅”等栏目中的视频，很多都是由机器自动生成。

内容版权保护也是AI在视频行业重要的应用场景。王烨鑫介绍，在网络视频行业侵权问题频发的背景下，利用数字水印和指纹比对能够帮助解决视频内容侵权的问题。

游戏行业受益于AI技术的同时，也化身助力科技研究的“试验场”，反向驱动AI技术的研发创新。腾讯TEG AI接入中心副总监卓居超表示，AI的研究涉及到许多智能体协作与对抗的问题，而游戏为研究解决这些问题提供了一个“完美的场景”。利用游戏作为虚拟环境来研究AI，是国内外业界都在进行的实践。

卓居超介绍，依托于“开悟”平台，腾讯陆续开发出了“绝艺”“绝悟”等一系列基于游戏和社交场景的人工智能产品，并在实践中得到了良好效果。2017年3月，“绝艺”AI曾获得世界计算机围棋大赛的冠军，如今经过优化的“绝艺”已经被中国围棋国家队作为陪练软件使用。“绝悟”在2021世界人工智能大会上，以5局制(3-1)战胜KPL顶尖职业选手联队。

在利用游戏进行AI研究的同时，腾讯也把开发“绝艺”“绝悟”的过程中所沉淀的一些基础模型开放给了高校、科研院所等机构，希望有更多优秀人才能够参与进来。卓居超指出，未来腾讯将会继续优化开悟平台，通过持续迭代，尝试在游戏场景之外找到更多虚实结合的场景为AI研究发挥作用，把科学研究和产业应用能够结合起来，沉淀出更多创新的算法。

助力“虚实共生”：

数字内容或将加速现实与虚拟世界的融合

浙江大学计算机科学与技术学院教授金小刚在发言中指出，VR技术正在成为人类感知和体验世界的新途径，物理世界、虚拟世界和社会生活通过互联网无缝融合，人借助虚拟化身可以在虚拟空间中进行各种活动，这使得VR技术在教育、培训、文保、制造、航空航天等行业具备广泛的应用空间。

金小刚认为，未来访问虚拟现实所需的硬件会向着更轻便、功能更强大、体验方式更多样的方向发展，这主要依赖于新型人机交互技术、触觉交互、头盔设备等技术和硬件的进步。硬件将提供更多的功能，比如HTC VIVE Pro眼镜可以让人们通过眼球运动控制界面，并通过只渲染眼睛观看的部分降低头盔的功耗。此外，随着触觉反馈技术的进步，人们会在虚拟环境里获得更加真实的反馈体验，目前已经有通过电刺激提供触觉反馈的方案，未来可能会有更便宜、体验更真实的触觉设备。

在虚实共生的社会场景下，人们将以和何种方式创造自身的形象、生活的环境？针对这一问题，厦门大学信息学院副教授郭诗辉进行了丰富的研究和技术探索。他表示，游戏正在成为下一个“超级数字场景”，有望更好地连接虚拟与现实、过去与当下、时间与空间。在超级数字场景中如何创作个性化、多样化的内容，比如角色、衣服、场景等，已经成为十分具有未来性的重要话题。

“想象一下，假如在虚拟时空里所有人都撞脸了，会比在现实世界中撞衫更尴尬，用户是不能接受的。”郭诗辉举例指出，利用游戏引擎、美术制作工具、程序工具软件等进行虚拟空间建模，把虚拟场景“装修”成用户喜欢的样子，关系到未来超级数字场景里的用户体验。

结合这一问题，郭诗辉介绍了他参与研究的面向三维场景配色的方法。作为“虚拟场景装修”的一个重要环节，配色影响到虚拟场景的整体视觉效果。郭诗辉参与的研究的项目基于和谐色彩理论，能够根据用户的个性化偏好实现配色方案，和已有方法相比，可以更高效地生成丰富多元的配色方案。他表示，在超级数字场景下，交互式内容生成将更加智能化，满足人们“虚拟化生存”的多样需求。

服务实体产业：

数字内容技术助力实体产业前景广阔

在会议的圆桌讨论环节，中国传媒大学新闻传播学部副教授周逵作为嘉宾主持人，和与会嘉宾围绕数字内容产业的技术趋势、跨界融合成果等话题进行了多维度的观点交流，并探讨了数字内容技术助力实体产业发展的广阔前景。

周逵在会上指出， AI、VR等前沿技术都是为了解决社会实际面临的问题而诞生，例如VR技术最初是为了实现对飞机等战争工具的模拟，随后才逐渐进入娱乐、医学、工业仿真等领域。当前，VR、AR在游戏这一虚拟场景中进行应用、测试，大大降低了工业制造、航空航天等实体领域的技术研发成本。

在文化遗产的可持续社会价值创新方面，数字技术能发挥重要作用。腾讯 SSV 数字文化首席架构师王朝阳指出，当前数字技术在记录保存、传承展示和活化文创三个层面上让文化遗产得到了“永生”的机会，例如，北京市文物局和腾讯公司日前联合启动“数字中轴”项目，基于数字技术实现了对文化遗产的数据采集和建模，使“北京中轴线”能够以数字化的形式被展示出来。王朝阳认为，在文化遗产的数字化方面，未来还应该注重数字文创平台的建设，通过平台来实现对文化遗产价值的全方位挖掘和保护。

金小刚认为，数字技术对于文化遗产传承的助力包括创建和体验两方面。在创建方面，通过技术可以对真实存在的文化遗址、文物进行“重建”，使其以数字化的方式“永生”；而在体验方面，未来用户即使足不出户，也可以进入沉浸式世界游览故宫、圆明园、巴黎圣母院，获得高度还原真实场景的体验。除此以外，这种“虚拟游览”还可以被加以改造，比如创建一些用户需要的个性化体验，甚至可能比现实中的游览体验更加丰富。

谈及游戏助力实体产业的方式时，腾讯王者AI应用副总监杨光指出，游戏本质上就是各种已知和未知模式的“拟合”，游戏一直在与现实世界相互融合、相互促进，“无论是游戏引擎技术，还是游戏的逻辑开发技术，对于虚拟世界重建现实世界都是非常适用的。”

杨光认为，未来虚拟空间将为实体产业的研究提供更多助力，即利用各种新兴数字技术，针对现实世界中的问题进行建模、迭代，用更低的成本、更高的效率找到解决方案，进一步加速实体产业的发展。

(责编：曹淼、李源)