近日，民政部发布《关于表彰全国先进社会组织的决定》（以下简称《决定》），授予中国互联网发展基金会等281个社会团体、社会服务机构和基金会“全国先进社会组织”荣誉称号。

中国互联网发展基金会方面表示，这一份荣誉饱含了社会各界对基金会持续开拓网络公益事业，全力服务网络强国建设寄予的希望，也承载了亿万网民群众对中国互联网发展基金会不断开拓视野、提升能力、强化服务的鞭策。作为中国互联网行业的全国性公募基金会，将以高度的责任感和使命感，着眼网络内容建设与治理、网络安全和信息化建设以及构建网络空间命运共同体，立足互联网领域，积极推动网络公益事业发展，致力于让互联网发展成果惠及亿万人民群众，推进基金会工作开创新局面、迈上新台阶，团结广大社会力量，为推进网络强国建设作出新的更大贡献。

据了解，为充分发挥先进模范作用，进一步弘扬社会组织正能量，激励广大社会组织在实现第二个百年奋斗目标新征程中建功立业，经全国评比达标表彰工作协调小组办公室审核同意，民政部启动了第四次“全国先进社会组织”评选表彰活动。《决定》指出，希望受到表彰的先进社会组织珍惜荣誉，再接再厉，不断取得更加优异的成绩。各级社会组织登记管理机关要加强跟踪监督，推动受表彰社会组织高标准治理、高质量发展，确保持续发挥示范引领作用。

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