原标题：中国农业银行获人民银行首批碳减排支持工具资金113.68亿元

日前，人民银行首批碳减排支持工具资金顺利落地，向有关金融机构发放的第一批855亿元碳减排支持工具资金中，中国农业银行（以下简称农业银行）获得资金113.68亿元。

农业银行获得的首批碳减排支持工具资金，对应前期已发放的清洁能源、节能环保等碳减排重点领域贷款189.46亿元，支持国家电投张北“互联网+智慧能源”800MW风光电示范项目、大唐象山渔光互补太阳能发电、山西垣曲抽水蓄能等项目263个，支持企业197家，可带动碳减排382.56万吨，占人民银行首批碳减排支持工具带动碳减排量的13.3%。

近年来，农业银行积极践行支持绿色低碳发展的使命担当，全面实施绿色金融战略，推进经营管理绿色转型，将绿色发展理念贯穿到经营管理全过程，构建完善绿色金融治理体系，不断加大绿色信贷投放力度，推动多元化绿色金融产品创新，着力打造绿色金融优势品牌。截至2021年末，农业银行绿色贷款余额近2万亿元，同比增长超30%。

后续，农业银行将充分利用好人民银行碳减排支持工具等专项政策，围绕人民银行明确的清洁能源、节能环保、碳减排技术三大领域，持续加大信贷投放，助力煤炭、火电等涉煤传统产业绿色低碳改造，加大碳金融产品创新推广力度，进一步扩大绿色金融产品的覆盖面和市场影响力，助力经济社会发展全面绿色转型。

(责编：曹淼、李源)