中国农业银行获人民银行首批碳减排支持工具资金113.68亿元
2022年01月19日10:09 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：中国农业银行获人民银行首批碳减排支持工具资金113.68亿元
日前，人民银行首批碳减排支持工具资金顺利落地，向有关金融机构发放的第一批855亿元碳减排支持工具资金中，中国农业银行（以下简称农业银行）获得资金113.68亿元。
农业银行获得的首批碳减排支持工具资金，对应前期已发放的清洁能源、节能环保等碳减排重点领域贷款189.46亿元，支持国家电投张北“互联网+智慧能源”800MW风光电示范项目、大唐象山渔光互补太阳能发电、山西垣曲抽水蓄能等项目263个，支持企业197家，可带动碳减排382.56万吨，占人民银行首批碳减排支持工具带动碳减排量的13.3%。
近年来，农业银行积极践行支持绿色低碳发展的使命担当，全面实施绿色金融战略，推进经营管理绿色转型，将绿色发展理念贯穿到经营管理全过程，构建完善绿色金融治理体系，不断加大绿色信贷投放力度，推动多元化绿色金融产品创新，着力打造绿色金融优势品牌。截至2021年末，农业银行绿色贷款余额近2万亿元，同比增长超30%。
后续，农业银行将充分利用好人民银行碳减排支持工具等专项政策，围绕人民银行明确的清洁能源、节能环保、碳减排技术三大领域，持续加大信贷投放，助力煤炭、火电等涉煤传统产业绿色低碳改造，加大碳金融产品创新推广力度，进一步扩大绿色金融产品的覆盖面和市场影响力，助力经济社会发展全面绿色转型。
(责编：曹淼、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发展成果惠及于民 “共享办奥”让冰天雪地变金山银山
- 2022年2月4日，第24届冬季奥运会将在北京拉开帷幕。从申办到筹办，中国坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的理念，突出科技、智慧、绿色、节俭特色，取得了一系列成绩，为世界展示了“中国智慧”。为此，人民网围绕四大办奥理念推出系列报道，挖掘背后的创新实践与故事，以飨读者。…
- 水利部部署黄河防凌工作：做好堤防巡查抢险 责任落实到段、到点、到人
- 人民网北京1月19日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商，视频连线内蒙古自治区水利厅、宁夏回族自治区水利厅和水利部黄河水利委员会，分析研判黄河凌汛形势，安排部署防凌工作。 李国英强调，要锚定“确保人民群众生命财产安全、确保黄河堤防不决口”的目标，从思想、组织、技术、队伍、物资等各方面扎实做好各项防凌准备工作，为营造国泰民安的社会环境贡献水利力量 李国英要求，要滚动分析、加密监测、动态掌握天气、水情、冰情、河情、工情“五情”，密切关注气温变化及趋势、河道径流演进和水库调度运行方式及过程、河道冰盖厚度、河道积冰量及其分布结构、主河槽位置和主流演进路径及阻水建筑物分布、控导工程和干支流堤防工程，有针对性做好防御方案。…
相关新闻
- 评论
- 关注